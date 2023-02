«Naviguer dans l’habitat des baleines» est une plateforme de sensibilisation à la navigation responsable destinée aux usagers qui fréquentent les eaux de la côte est canadienne, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

Elle est une initiative du Réseau d’observation de mammifères marins, du Fonds mondial pour la nature et de l’Observatoire global du Saint-Laurent. Elle a été réalisée en étroite collaboration avec de nombreux partenaires et a été financée par le Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril de Pêches et Océans Canada.

La plateforme propose des portails s’adressant à différents groupes d’utilisateurs du Saint- Laurent. Il regroupe les outils et références pouvant leur être utiles pour participer à la conservation des baleines de l’Atlantique nord-ouest. Cela inclut des liens vers les mesures réglementaires et volontaires de protection des baleines dans les zones de pêche, une formation virtuelle sur l’identification des espèces de mammifères marins et sur la collecte citoyenne de données d’observation d’espèces marines ainsi qu’une version électronique du guide Pêcheurs et baleines de la côte est canadienne.

Une première édition d’un guide sur les baleines et autres espèces vulnérables ou en péril a été réalisée à l’intention des pêcheurs qui fréquentent les eaux de la côte est canadienne. Cet outil contient de l’information sur différentes espèces de baleines, de tortues marines et de requins susceptibles d’être rencontrées dans les zones de pêche. Il présente de l’information sur la problématique des empêtrements de baleines dans les engins de pêche, les facteurs qui augmentent les risques ainsi que les mesures et les innovations permettant de minimiser les incidences. De plus, le guide inclut des fiches d’identification et des cartes de distribution des espèces de baleines les plus vulnérables aux empêtrements afin d’accroître la vigilance des pêcheurs face à leur présence.

Cet ouvrage met également en lumière les éventuelles pistes de solutions développées au fil des ans par l’industrie des pêches. Que ce soit en testant des engins de pêche et des technologies plus sécuritaires pour les baleines, en participant à des tables de discussions pour améliorer les solutions ou en joignant une équipe spécialisée de dépêtrement, les pêcheurs sont au cœur des solutions.