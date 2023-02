Assemblée générale du Parti Québécois de Rivière-du-Loup - Témiscouata : nomination d’un nouveau conseil exécutif

Le Parti Québécois de Rivière-du-Loup - Témiscouata a tenu son Assemblée générale le 12 février dernier, en présentiel. Une trentaine de membres se sont déplacés pour l’occasion. Le bilan de la dernière campagne électorale québécoise était à l’ordre du jour. L’Assemblée a aussi procédé à la nomination d’un nouveau conseil exécutif de la circonscription.

En ce qui concerne le poste de président, c’est le candidat à l’élection de 2018, Vincent Couture, qui a sollicité un nouveau mandat. Deux des conseillers ont aussi renouvelé leur mandat soit Jean-Philip Bernier et François Morin. Une nouvelle venue a été accueillie au sein du conseil exécutif, Mélanie Gagnon qui se lance dans le monde la politique pour la première fois. Finalement, Félix Rioux, candidat péquiste dans Rivière-du-Loup - Témiscouata aux plus récentes élections, siègera à titre de conseiller jeune.

Le président Vincent Couture constate que la jeunesse est au rendez-vous : «Nos quatre conseillers sont tous âgés de moins de 40 ans. Cela montre que le désir de souveraineté se continue et que les jeunes générations considèrent ce projet comme un levier essentiel pour l’émancipation du Québec et de notre région».

Les membres présents ont également eu la chance de commenter la dernière campagne électorale provinciale. Tous s’entendent sur un point : le Parti Québécois peut compter sur un chef de qualité en la personne de Paul Saint-Pierre Plamondon. Sur un plan plus régional, les membres présents souhaitent que des dossiers qui traînent de la patte comme celui du Club Appalaches et de la construction d’une deuxième école à Saint-Antonin soient réglés dans le prochain mandat de la députée caquiste Amélie Dionne.

De plus, les membres souhaitent avoir une réponse favorable pour les sept projets éoliens qui ont été déposés par l’Alliance de l’Est sur le territoire du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Les Îles. En plus d’être une source de revenus supplémentaires pour les municipalités, ces projets attirent beaucoup de travailleurs dans la région et aident à la vitalité de l’économie.

En conclusion, le Parti Québécois de Rivière-du-Loup – Témiscouata souhaite remercier le militant de longue date, Alex April (conseiller), ainsi que Louise Dubé (conseillère) et Claire Tremblay (conseillère) pour leur service au sein de l’exécutif.