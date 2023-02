Journées de la persévérance scolaire au Témiscouata

La MRC de Témiscouata et COSMOSS Témiscouata soulignent les Journées de la persévérance scolaire qui se déroulent du 13 au 17 février sous le thème : «Bien accompagnés, les jeunes peuvent tous persévérer!». Pour l’occasion, le drapeau des journées de la persévérance scolaire a été hissé sur le mat des bureaux administratifs de la MRC.

Durant la semaine du 13 au 17 février, le drapeau flottera pour rappeler l’importance d’avoir une communauté engagée pour la réussite éducative des jeunes. La jeunesse a besoin du contact bienveillant de son entourage pour les accompagner dans leur quotidien par de petits gestes simples comme lui offrir son aide, s’intéresser à ce qu’il vit à l’école, être à l’écoute, lui faire vivre ses premiers succès dans une activité parascolaire, lui suggérer des outils pour bien gérer son temps consacré aux études, aux loisirs et au travail, l’encourager dans la poursuite des études jusqu’à l’obtention du diplôme ou de la qualification visée et le rassurer de manière positive. Tous les adultes qui gravitent autour des jeunes peuvent transmettre ces sentiments de confiance et de valorisation afin qu’ils se réalisent et trouvent leurs passions et sources d’intérêt pour progresser et s’épanouir.

De plus, COSMOSS Témiscouata, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, lancera le concours «Mon boss, c’est le meilleur!» Cette initiative souhaite mettre en lumière des employeurs qui ont de bonnes pratiques de conciliation études-travail en embauchant des étudiants. Le concours sera lancé le mercredi 15 février. Une reconnaissance sera remise à l’employeur conciliant et des certificats-cadeaux seront tirés parmi tous les jeunes qui auront soumis une candidature.

Le jeudi 16 février, COSMOSS Témiscouata invite sa population à suivre une initiative des Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides (PREL) avec le jeudi PerséVERT. Pour créer une grande vague de soutien aux élèves et étudiants dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. La population est mise au défi de porter un vêtement ou un accessoire vert (chaussettes, cravate, foulard, tuque, lacet, lunette) ou de décorer sa classe ou son bureau en vert, puis de prendre une photo et la partager avec le mot-clic #JPS2023.