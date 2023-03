Québec accorde plus de 4,3 M$ à des institutions muséales du Bas-Saint-Laurent

Québec n’a pas fait la sourde oreille aux demandes des institutions muséales, notamment dans la région, et a annoncé le mercredi 15 février qu’il octroyait plus de 4,3 M$ pour l’aide au fonctionnement de dix institutions muséales du Bas-Saint-Laurent.

Dans les MRC de Rivière-du-Loup et Témiscouata, trois établissements se partageront la somme de près de 1,2 M$. C’est le Musée du Bas-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup qui accapare la plus importante tranche avec 729 910 $.

L’aide financière annoncée est issue du cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM). Ce programme permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs.

RIVIÈRE-DU-LOUP - TÉMISCOUATA

Ainsi, le Musée du Bas-Saint-Laurent touchera la somme de 238 500 $ pour 2022-2023, 243 270 $ pour 2023-2024 et 248 140 $ pour 2024-2025. C’est donc une aide totale de 729 910 $ que recevra l’institution de la rue St-Pierre à Rivière-du-Loup.

De son côté, le Manoir seigneurial Fraser recevra la somme de 61 810 $ pour 2022-2023, 63 050 $ pour 2023-2024 et 64 310 $ pour 2024-2025 pour une aide totale de 189 170 $ sur trois ans.

Le Fort Ingall de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Témiscouata n’est pas en reste. Il recevra 90 410 $ en 2022-2023, 92 220 $ en 2023-2024 et 94 060 $ en 2024-2025. L’aide totale accordée est donc de 276 690 $ sur trois ans.

«Je suis très fière de l’appui de notre gouvernement auprès des institutions muséales de nos régions, et particulièrement pour Le Fort Ingall, le musée du Bas-St-Laurent et Le Manoir Fraser, trois joyaux culturels de notre circonscription. Ce financement leur permettra plus de prévisibilité dans leur mission, le déploiement de leurs offres de services et la bonification de leur programmation d’activités», a souligné par voie de communiqué la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne.

De son côté, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a rappelé le rôle essentiel que jouent les musées dans le dynamisme des régions du Québec en rendant accessibles l’art et la culture à l’ensemble de la population.