Rivière-du-Loup parmi les finalistes du mérite Ovation municipale 2023 de l’UMQ

La Ville de Rivière-du-Loup figure parmi les finalistes de la 18e édition du mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le projet de réfection du Stade de la Cité des jeunes et la construction d’une glace de dimension olympique a ainsi été retenu parmi les meilleures candidatures soumises dans la catégorie Aménagement et environnement.

«À quelques jours de l’ouverture de notre Finale des Jeux du Québec, c’est une excellente nouvelle de voir l’un des projets qui y est intimement lié s’élever parmi les finalistes au mérite Ovation municipale 2023, se réjouit le maire Mario Bastille. Nous nous sommes lancés dans l’aventure d’une glace olympique alors que nous souhaitions notamment offrir des conditions de pratique sécuritaires pour le développement de notre élite en patinage de vitesse et nous positionner avantageusement sur l’échiquier des championnats nationaux et internationaux. La plus grande surface est également un atout pour le hockey ou le patinage artistique, avec l’optimisation du temps de glace.»

«Le tourisme sportif est un secteur de développement économique pour lequel Rivière-du-Loup entend demeurer une destination de choix, avec son réseau d’hébergement, sa réputation d’accueil et ses infrastructures de qualité, sans oublier l’expertise de ses clubs et bénévoles. La modernisation exceptionnelle entend également stimuler la pratique sportive des citoyens et consolider le travail de concertation de la Ville avec les partenaires de la communauté», note le directeur du Service loisirs, culture et communautaire, Benoît Ouellet.

Les équipes techniques ont su relever «un défi de taille - littéralement! – alors qu’il fallait construire une glace de 200 x 100 pieds dans un espace initialement prévu pour 185 x 84. Le tout, en conservant un nombre intéressant de sièges et en respectant la valeur patrimoniale et l’architecture du bâtiment, notamment les arches de bois qui en sont un élément distinctif», ajoute le directeur du Service technique et de l’environnement, Gérald Tremblay.

Cette nouvelle nomination s’ajoute à la distinction déjà reçue de Patinage de vitesse Canada, qui sacrait la Ville de Rivière-du-Loup Partenaire de l’année à l’échelle nationale en 2021, mettant en lumière les efforts de la Ville pour favoriser la pratique sportive, notamment chez les jeunes.

Rivière-du-Loup aura l’occasion de présenter le projet aux quelque 1 500 délégués qui visiteront le Pavillon de l’innovation municipale, lors des Assises 2023 de l’UMQ. Le jury complétera alors son évaluation et les lauréats seront honorés à la soirée gala des Assises, le 5 mai.

MÉRITE OVATION MUNICIPALE

Le mérite Ovation municipale de l’UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté.