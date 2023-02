Un club soucieux de l’environnement au Témiscouata

Le Carrefour Jeunesse emploi de Témiscouata (CJET) a présenté à la population le Club Enviro par le dévoilement d’un logo le 9 février. En action depuis aout 2022, le club est issu du volet volontariat du CJET. La dizaine de membres travaillent à monter des activités afin d’éduquer les Témilacois à l’importance de prendre soin de l’environnement.

«Le Club Enviro cherche à créer et mettre en place des actions directes par et pour la communauté afin de sensibiliser cette dernière à adopter des habitudes respectueuses de notre écosystème», explique la chargée de projet en entrepreneuriat du CJET, Vicky Racicot. Ainsi, des jeunes de 16 à 35 ans se réunissent mensuellement afin de trouver des moyens de partager des solutions, de sensibiliser et rendre solidaire les gens face à l’environnement.

Déjà, plusieurs activités ont été réalisées par le Club Enviro. En septembre 2022, les membres ont réalisé un atelier de conserves. Ils ont collecté des déchets dans la rivière aux Perches à Dégelis. En novembre, ils ont préparé un échange de vêtements «Switch tes fripes» où près de 50 personnes ont participé.

L’agente de migration Place aux jeunes du CJET, Mélanie Dumont a aussi mentionné que plusieurs nouveaux jeunes arrivés dans la région cherchent à s’impliquer dans la communauté, à y contribuer. «Le Club Enviro est une façon aussi de s’enraciner», estime-t-elle.

«C’est une préoccupation chez les jeunes, l’environnement. Je pense qu’il faut juste leur donner un espace pour qu’ils puissent créer des actions et les supporter là-dedans», soutient Vicky Racicot. Avec le CJET, les membres du club ont les moyens financiers pour développer des projets et des locaux pour se rencontrer.

D’après une des jeunes impliqués, Yaël Steck, la création du milieu égalitaire d’échanges et d’actions qu’est le Club Enviro a permis de formaliser un besoin qui était présent individuellement chez plusieurs personnes. En se réunissant, ils ont pu créer un lien collectif fort afin d’identifier des problématiques et d’agir pour les régler. Avec la mise en place d’activités à laquelle la communauté participe, elle indique que de la sensibilisation se fait sans que les gens ne s’en rendent compte.

Le Club Enviro sera d’ailleurs déjà en action dès le 16 février. Un café-causerie sur le sujet de la décroissance aura lieu dans les locaux du CJET. Une campagne de sensibilisation pour un accès aux produits hygiéniques durables a aussi été enclenchée par les membres. En avril, un «Switch tes fripes» deuxième édition est prévu. Le Club espère pouvoir visiter le site d’enfouissement et collecter des déchets en collaboration Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) en mai. En aout, un atelier de conserves deuxième édition aura lieu. Enfin, un échange de semences est prévu pour le mois de novmebre.

Toutes ces actions cherchent à donner une autonomie aux gens et à adopter d’autres modes de consommation. Le Club Enviro souhaite mettre en place des habitudes, des rendez-vous afin d’avoir des actions qui perdurent à travers le temps.