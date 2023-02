Colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent : une journée de rencontres et de réseautage

Le colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent a été un succès, réunissant plus de 190 participants lors de l’après-midi conférences et 160 convives lors du «souper-soirée découvertes du Bas-Saint-Laurent». L’événement se déroulait le 1er février dernier à l’Hôtel Rimouski sous le thème «Des idées à l’action».

Il aura permis aux acteurs et aux partenaires de l’industrie touristique bas-laurentienne de réseauter, de se ressourcer tout en s’inspirant de nouvelles idées. Tourisme Bas-Saint-Laurent a profité de l’occasion pour réunir en avant-midi, les responsables du développement touristique du territoire lors d’une rencontre, en plus de lancer son tout nouveau webzine «À la BSL» qui met en valeur le tourisme gourmand, le milieu culturel, les métiers d’art et des personnalités du Bas-Saint-Laurent lors d’un cocktail.

Plusieurs bons coups des acteurs touristiques du Bas-Saint-Laurent ont été soulignés lors du souper-soirée en plus d’un hommage rendu à Jean-Pierre Rioux, ex-maire de Trois-Pistoles, reconnu pour sa carrière de 40 ans en politique municipale à Trois-Pistoles ainsi que pour son implication et sa contribution exceptionnelle au développement et au déploiement du tourisme dans la MRC des Basques et du Bas-Saint-Laurent. Le souper-soirée s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur en compagnie de Christian Bégin, comédien, auteur et animateur bien connu, lui-même co-propriétaire de l’épicerie fine Le Jardin du Bedeau à Kamouraska.

«La thématique de notre journée était une invitation à être créatif, à être proactif et à passer à l’action!», mentionne Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. «Nous avons abordé, notamment, la transformation du tourisme, l’importance de l’innovation et la tendance lourde du tourisme durable. Nous avons rencontré des personnes engagées et des idées innovantes ont été présentées. Le colloque annuel est aussi pour nous une belle occasion de souligner les bons coups et les succès de notre industrie qui contribuent à développer notre offre et à faire rayonner notre magnifique région!» poursuit-il.