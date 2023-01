Une nouvelle partie du sentier Trans-Québec 85 inaugurée

Une section du sentier de véhicules hors route Trans-Québec 85 reliant la rue Beaubien au boulevard Cartier à Rivière-du-Loup a été officiellement ouverte ce 30 janvier en présence de nombreux dignitaires.

Les travaux, estimés à 520 000 $ ont été menés au cours de l’année 2022. Les motoneigistes et les quadistes pourront avoir accès aux différents services offerts et aux établissements d’hébergement présents dans le secteur du boulevard Cartier. Le sentier Trans-Québec 85 se termine à Rivière-du-Loup et il se rend jusqu’au Nouveau-Brunswick.

«Ça vient sécuriser le sentier. Les accès demeurent permanents à l’année pour les utilisateurs, il n’y a plus de négociations de droits de passage», résume le conseiller municipal André Beaulieu.

Ce projet datait de plus d’une vingtaine d’années. «Il y a eu une très belle collaboration avec les propriétaires de terrains. Ils ont compris que c’est important pour l’économie de Rivière-du-Loup», ajoute M. Beaulieu.

En septembre 2020, une subvention gouvernementale de 390 000 $ avait été accordée à la Ville de Rivière-du-Loup par le ministère des Transports pour réaliser ce tronçon de sentier pour les véhicules hors route. À cette aide financière du gouvernement du Québec s’est ajoutée une contribution de 125 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup et environ 75 000 $ provenant de divers partenaires du milieu.