En février, on célèbre ensemble le Mois de l’histoire des Noirs

La Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent (TCIBSL) invite la population à célébrer le Mois de l’histoire des Noirs en février. Ce grand rendez-vous, qui vise à préserver le devoir de mémoire du passé et à mieux faire connaître l'apport de la culture afro-descendante à nos sociétés, est une belle occasion pour en apprendre davantage sur la culture et l’histoire des gens qui nous entourent.

Cette année, sous le thème «De l’obscurité à la lumière», plusieurs activités culturelles et sociales seront organisées partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent pour honorer les différentes communautés noires qui habitent notre belle région. La TCIBSL convie la population à participer aux activités qui se dérouleront tout au long du mois de février. La programmation sera diffusée sur les pages Facebook des organismes en immigration de chacune des MRC, soit Immigration Rivière-du-Loup, CANAB – Collectif d’accueil des nouveaux arrivants des Basques, Immigration Kamouraska, Immigration Témiscouata et Immigration Bas-Saint-Laurent.

«Il s’agit d’une invitation à connaître et à reconnaître la contribution des personnes noires au Bas-Saint-Laurent et au Québec. Les activités organisées permettront de sensibiliser la population et d’offrir aux Bas-Laurentiennes et aux Bas-Laurentiens d’origine africaine un espace de parole et de partage pour s’affirmer pleinement. C’est une belle occasion pour toute personne de s’instruire et de célébrer l'importance des communautés noires dans le développement et le dynamisme de nos milieux», explique Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC des Basques.

«Je félicite la Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent pour sa programmation dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Le thème de cette année, “De l’obscurité à la lumière”, nous invite à valoriser la contribution des personnes issues des communautés noires à notre collectivité depuis des décennies. À l’exemple de la région du Bas-Saint-Laurent, profitons de ce mois pour découvrir la richesse et la diversité des communautés noires et rendre hommage aux personnes issues de ces communautés qui se sont illustrées dans différents domaines», mentionne Christine Fréchette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

La programmation de l’édition 2023 du Mois de l’histoire des Noirs est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités (PAC) destiné à appuyer les municipalités dans l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives.

À PROPOS DE LA TCIBSL

La Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent regroupe les agentes et agents de développement en immigration issus des huit territoires des MRC, les organismes mandatés dans l’accueil et l’accompagnement des personnes immigrantes et la direction régionale du MIFI. La Démarche de concertation en immigration est coordonnée par le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent. Ce mandat est réalisé dans le cadre du volet 2 du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du MIFI.