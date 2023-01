Mario Bastille nommé président de l’ORH de Rivière-du-Loup

L’implication de Mario Bastille au sein de l’Office régional d’habitation de Rivière-du-Loup se poursuit, même que ses responsabilités s'accentuent. Le maire de Rivière-du-Loup a été nommé à la présidence son conseil d’administration en décembre. Il prend ainsi la relève du fondateur Marcel St-Pierre qui est récemment décédé.

Mario Bastille, qui connaît bien le fonctionnement de l’ORH pour y avoir été administrateur au cours des 9 dernières années, a fait savoir sa volonté d’assumer cette responsabilité aux membres du C.A. qui ont voté unanimement en faveur de sa nomination, le 14 décembre.

À la suite du décès de M. St-Pierre, qu’il considérait comme un ami et mentor, Mario Bastille a réfléchi à la possibilité de le remplacer à la présidence. Cette décision s’est finalement imposée, notamment puisqu’il occupait le titre de président par intérim depuis quelques mois déjà.

«J’avais développé une belle complicité avec M. St-Pierre. Je sais qu’il souhaitait que je poursuive le travail et qu’il avait confiance en moi. Il me l’a répété plusieurs fois, notamment quand je suis allé le voir avant son décès», a partagé M. Bastille lors d’un récent entretien.

«Ses proches m’ont aussi récemment partagé à quel point il m’appréciait et que c’était important pour lui que je le remplace. Ça m’a beaucoup touché […] Je suis heureux de pouvoir demeurer impliqué et de poursuivre le travail »

Le maire de Rivière-du-Loup soutient avoir l’ORH – et sa mission – à cœur. Il sait aussi très bien que le manque de logements abordables est une réalité importante sur le grand territoire de la MRC.

«L’objectif est clair : réaliser un ou des projet(s) de logements le plus rapidement possible. Avec le siège que j’occupe, je vais être aux premières loges et ça ne pourra pas nuire.»

Il convient cependant que jumeler ses nouvelles responsabilités à celles de maire de la plus grosse ville du territoire pourra parfois représenter un défi, mais il assure être bien entouré avec l’équipe en place menée par la directrice générale Ikrame Baze.

«Je ne pourrai évidemment pas être aussi présent sur place que M. St-Pierre l’était. Mais nous allons développer une façon de travailler. J’ai confiance.»

Il y a un an, en décembre 2021, Mario Bastille avait décidé de garder son poste d’administrateur sur le C.A., malgré sa récente élection à la mairie. Il ne se doutait alors pas qu’il serait appelé à prendre la présidence 12 mois plus tard. Mais il y est. Et il en est fier.