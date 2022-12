Une nouvelle salle sensorielle au centre multiservices de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup offre une nouvelle salle sensorielle pour les usagers du centre multiservices de Rivière-du-Loup, et ce, grâce à la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup.

Cette année, la Fondation a pu réaliser la mise en place d’une salle sensorielle pour les enfants et les adultes aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle, un retard de développement ou autres problématiques affectant le développement.

L’utilisation de stratégies sensorielles permet d’optimiser leur fonctionnement quotidien et d’éviter qu’ils se désorganisent. Pour plusieurs usagers, la réponse aux besoins de stimulation sensorielle crée un apaisement et les rend, par la suite, plus calmes et plus disponibles pour les apprentissages et la réadaptation. Cela diminue la probabilité qu’ils dirigent ce besoin de façon inappropriée vers leur environnement, leur corps ou leurs proches. De plus, cela leur évite de se blesser, de blesser les autres, de briser les biens autour d’eux, de perturber la routine des autres, en plus de créer des situations d’épuisement chez les proches aidants et les intervenants.

La salle sensorielle est un outil essentiel pour le personnel qui travaille auprès de cette clientèle. En plus de favoriser la rétention du personnel, cette salle permettra également de diminuer à la fois l’épuisement professionnel et celui des proches aidants.

Pour les personnes intéressées, il est aussi possible de contribuer à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup au santerdl.ca ou au 418 868-1010 poste 2237.