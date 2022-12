Réouverture de la succursale de la SQDC de Rivière-du-Loup

Un enjeu avec la structure du plafond avait forcé la fermeture de la succursale de Rivière-du-Loup de la Société québécoise du cannabis (SQDC), sur la rue Lafontaine depuis septembre dernier. Après trois mois et quelques travaux de réfection, l’établissement sera officiellement rouvert ce 22 décembre à 10 h.

L’horaire régulier reprendra, soit du lundi au vendredi de 10 h à 21 h, et le samedi et dimanche de 10 h à 17 h et le service de ramassage de commandes web depuis l’intérieur de la succursale reprendra. L'offre de produits sera régularisée au cours des prochaines semaines. Le commerce est situé au 450, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.