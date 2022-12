Le presbytère de Lac-des-Aigles transformé en lieu d’hébergement

Au cours des derniers mois, le presbytère de Lac-des-Aigles a été transformé en lieu d’hébergement touristique par les entrepreneurs Karine Gagnon Morin d’Esprit-Saint et Yannick Ouellet de Lac-des-Aigles. Leur projet, le Domaine Carte Blanche, devrait ouvrir ses portes au printemps prochain.

Le couple a débuté ses démarches pour acheter l’ancien presbytère en février 2021. «On voulait créer ce dont on a envie et offrir un hébergement pour permettre aux gens de participer à nos micro évènements», indique Karine Gagnon. Cette dernière est également propriétaire de l’entreprise Vision Événements. Le couple a d’abord cherché dans la région du Bas-Saint-Laurent afin de trouver le lieu approprié pour son projet d’hébergement agrotouristique.

«Nous étions de passage dans la région pour voir notre famille. Ça faisait plusieurs années que le presbytère de Lac-des-Aigles était à vendre. Mon conjoint vient d’ici. Quand nous sommes entrés, nous avons eu un coup de cœur pour le bâtiment», se rappelle Mme Gagnon. Elle et Yannick Ouellet ont vendu leur maison de Rimouski, avant de s’installer à Lac-des-Aigles en novembre 2021. Avant qu’ils ne l’achètent, le presbytère avait été transformé en résidence pour personnes âgées.

«Mon conjoint travaille en construction, notre famille est avec nous. On sent vraiment l’esprit de communauté, les mots m’échappent pour décrire comment c’était chaleureux comme accueil», souligne Karine Gagnon.

La petite famille habite le haut du presbytère et offrira sept chambres en location. «Nous avons un beau terrain de jeu pour essayer des choses et faire du développement à Lac-des-Aigles […] Mon chum dit qu’on a une pépite entre les mains.» Ils espèrent attirer à la fois les touristes circulant sur la route 232 et les personnes curieuses de la région. Karine Gagnon qu’elle y organisera notamment des évènements culinaires de découvertes.

L’ouverture du Domaine Carte Blanche est prévue le 11 mai 2023. Il s’arrimera au projet de transformation de l’église Saint-Isidore de Lac-des-Aigles en centre d’interprétation des salmonidés et de l’eau douce, présentement en développement et à l’offre touristique présente sur le territoire.