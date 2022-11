La Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent se joint à un nouveau mouvement

Suivant l’évolution rapide et constante des besoins essentiels de dizaines de milliers de jeunes sous la protection du Centre de Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (CPEJ), et ce à la grandeur du Québec, 12 fondations régionales œuvrant en matière d’aide directe et de soutien à la protection des jeunes, dont la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent (auparavant la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent), ont procédé le 22 novembre au lancement officiel du Regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec (RFPJQ).

Le regroupement se consacrera à soutenir la mission de protection des enfants dans un cadre formel de mobilisation et de collaboration active de l’ensemble des ressources; devenant indispensable et complémentaire à l’intervention de l’État dans la vie des jeunes. Au-delà de supporter les différentes missions, initiatives et nombreux autres programmes porteurs d’espoir pour nos jeunes de chacune des fondations régionales, il permettra de déployer davantage d’efforts pour les jeunes en transition vers la vie adulte pour les appuyer concrètement dans leur parcours académique jusqu’à l’obtention du diplôme désiré, que ce soit en formation professionnelle ou aux niveaux collégial ou universitaire.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les fondations régionales comme la nôtre. La force du mouvement permettra de rejoindre de nouveaux publics et donateurs, et nous permettra d’accroître la visibilité de la Fondation auprès de la population », explique Patricia Allard, coordonnatrice de la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent. «Des gens et des entreprises de tous horizons pourront désormais rejoindre et faire un don à notre Fondation par le biais du site web national du regroupement, au aidonslesjeunes.com. Les gens qui le choisiront seront automatiquement redirigés sur notre site web, le fondationcjbsl.com qui demeurera en fonction pour poursuivre sa mission et accueillir les dons du public. Le mouvement provincial redistribuera également des sommes aux fondations régionales qui continuent leur travail sur le terrain», termine-t-elle.

Le président du nouveau Regroupement, Benoît Duplessis, insiste sur le fait que ce sont actuellement plus de 40 000 jeunes de tous âges qui constituent le potentiel de jeunes à qui les fondations régionales peuvent venir en aide au Québec. «Ceux-ci seront en mesure de profiter d’une palette de services significativement élargie, en raison de synergies nouvelles avec les régions qui viendront soutenir encore plus largement ces jeunes pour assurer leur sain développement», a-t-il précisé.