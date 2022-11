Une deuxième candidature pour la mairie à Saint-Simon-de-Rimouski

La Ville de Rivière-du-Loup a perdu ces derniers jours Marcel St-Pierre, un homme qui l’a représentée pendant près de 20 ans comme conseiller municipal et qui a été au cœur de sa vie politique, publique, sociale et communautaire. Un père de famille et un citoyen engagé et présent à tous les niveaux, jusqu’à la fin, à l’âge de 89 ans. Conseiller ...