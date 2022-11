Un air de Noël à Rivière-Bleue

Les 26 et 27 novembre, Rivière-Bleue se mettra dans l’atmosphère des Fêtes. C’est dans le cadre des préparatifs du 100ème anniversaire de la Chapelle au Pied-du-Lac que sera offert pour Noël un concert bénéfice de chants gospel.

Dirigé par Ludovic Dubé, le chœur gospel de Québec accompagné des membres de la chorale de la Chapelle présenta différents chants de ce style musical particulier. L’évènement se tiendra le 26 novembre à la Chapelle au Pied-du-Lac située au 27, rue St- Pierre et ce, à partir de 19 h 30. Pour plus d’information et pour s’inscrire il faut se rendre sur la page Facebook de la Chapelle, écrire au [email protected] ou appeler au 418 955-9889 pour parler à Ruth Lepage.

Les participants pourront aussi profiter de l’occasion pour découvrir plusieurs cadeaux à faire au Comptoir de Noël des Riverains, à La Vieilles Gare de Rivière-Bleue, qui sera exceptionnellement ouverte les 26 et 27 novembre de 10 h à 16 h. Pour toute information supplémentaire, il faut communiquer avec Laurette Beaulieu au 418 893-5354 ou au [email protected]