Le promoteur immobilier Medway a annoncé le début des travaux du Complexe santé Rivière-du-Loup, un projet évalué à plus de 65 M$, ce lundi 7 novembre. Le chantier de la rue Saint-Louis devrait s’échelonner sur une période de 30 mois.

Cette nouvelle survient quelques jours après que les membres du conseil municipal de Rivière-du-Loup aient adopté les dernières résolutions permettant la délivrance des permis nécessaires aux travaux. Le feu vert étant donné, ce n’était qu’une question de temps avant que l’entreprise de la région de Québec se lance dans la concrétisation de sa vision au centre-ville louperivois.

Selon Medway, le Complexe santé Rivière-du-Loup proposera près de 80 000 pieds carrés d’espace commercial relatif à la santé, ainsi que 136 unités d’habitation. Le promoteur estime que ce projet de neuf étages sera «un atout majeur pour la vitalité et le dynamisme du centre-ville», en plus de favoriser la création d’emplois locaux.

Dans une communication envoyée aux médias lundi, Medway ajoute que «la construction du complexe permettra aux citoyens de bénéficier d’une meilleure accessibilité aux services de santé en diversifiant l’offre de services et en favorisant l’attractivité des professionnels de la santé».

L’entreprise croit également que son projet d’envergure «vient répondre à une crise du logement bien réelle à Rivière-du-Loup, alors que peu de logements sont disponibles pour les résidents».

«Nous sommes heureux de pouvoir répondre aux besoins grandissants de la population de Rivière-du-Loup, que ce soit en matière d’accessibilité aux services de santé, de disponibilité de logements pour tous ou encore par l’augmentation des services dans le secteur», a déclaré Yan Boudreau, président fondateur du Groupe Medway.

«Nous continuerons d’être à l’écoute et de travailler en collaboration avec la ville et les citoyens de Rivière-du-Loup afin d’assurer le meilleur déroulement possible des différentes phases de construction du projet», a-t-il ajouté.

VENT CONTRAIRE

Malgré un appui important du milieu des affaires, l’arrivée de Medway en seul louperivois ne s’est pas faite sans heurt. Depuis la présentation de son projet, le promoteur a fait face à des critiques à Rivière-du-Loup. Un groupe de résidents de la rue Saint-Louis, auquel se sont greffés des citoyens de différents quartiers, ont questionné publiquement les décisions prises dans ce dossier, dont le choix du site et l’ampleur de la construction. Ils ont regretté plusieurs fois ne pas avoir accès aux informations nécessaires à une compréhension complète des tenants et aboutissants du projet.

Tout au long du processus démocratique permettant la délivrance des permis de démolition (et de construction), le groupe s’est fait entendre en faisant part de son opposition, tel que le permet la loi. Malgré leurs arguments et doléances, le comité de démolition et les élus ont voté en faveur du projet. Ils ont répété comprendre les inquiétudes des citoyens touchés, mais ils ont maintenu que le futur projet, dans son ensemble, sera porteur pour la ville et son centre-ville.

Déterminé, le groupe de citoyens, qui a depuis formé un organisme appelé Rivière-du-Loup en éveil, a poursuivi son combat en demandant à la Commission municipale du Québec (CMQ) de juger de la conformité de certains règlements municipaux adoptés par les élus en lien avec l’urbanisme au centre-ville. Plus tôt cette semaine, à la suite d’un jugement ne remettant pas en question les façons de faire municipales, le président Pierre Landry n’a pas caché évaluer la possibilité d’amener le dossier devant la Cour supérieure.

D’AUTRES DÉLAIS APPRÉHENDÉS

Cette menace d’un autre processus juridique a fait réagir au centre-ville de Rivière-du-Loup dans les derniers jours. Selon nos informations, plusieurs entrepreneurs sont inquiets des impacts potentiels de la démarche, bien que peu d’informations soient disponibles. Ils craignent que les développements liés à l’urbanisme soient à nouveau gelés au centre-ville, comme cela a été le cas ces dernières semaines avec la CMQ. Les demandes de permis étaient alors mises sur la glace.

Les promoteurs Yves Gagnon et Yvan Thibault attendent patiemment de pouvoir entamer les travaux de construction de leur pub irlandais sur la rue Lafontaine. D’autres gens d’affaires auraient aussi des ambitions qui pourraient devoir attendre.

MESURES DE MITIGATION

Quoi qu’il en soit, Medway compte commencer les travaux pour son projet. La démolition pour l’immeuble à logements voisin pourrait avoir lieu en milieu de semaine. Le déménagement de la maison patrimoniale suivra afin de libérer complètement le terrain.

Lundi, Medway s’est engagé à demeurer à l’écoute de la population tout au long des différentes phases de construction du projet. Pour se faire, l’entreprise a mis en place des mesures de mitigation afin d’atténuer, au maximum, les inconvénients pour la population.

Souhaitant offrir des solutions durables et poursuivre sa collaboration avec la population, Medway invite toute personne ayant des questions sur le projet à communiquer avec eux directement par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418-496-6603.