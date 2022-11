Des paniers de Noël par la communauté kamouraskoise

Encore une fois cette année, la communauté du Kamouraska souhaite se mobiliser collectivement pour répondre aux besoins alimentaires grandissants autour du temps des Fêtes. «Vivre en situation de pauvreté, ça peut arriver à tout le monde, personne n’est à l’abris», souligne Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

Encadrée par Moisson Kamouraska et soutenue par le support technique de la Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK) et de l’équipe d’organisation communautaire du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, la concertation locale des paniers de Noël regroupe la quasi-totalité des dix-sept (17) municipalités de la MRC de Kamouraska. Les comités de bénévoles donnent leurs couleurs locales aux paniers de Noël distribués dans leur communauté respective.

La population est invitée à faire des dons en argent auprès de Moisson Kamouraska ou lors des guignolées des médias.

Les dons de denrées seront acceptés via le circuit des Banques alimentaires dans les épiceries et directement à Moisson Kamouraska (La Pocatière).

Si vous souhaitez bénéficier d’un panier, les inscriptions seront possibles dès le mardi 1er novembre. Une preuve de résidence et de revenus seront nécessaires. Pour s’inscrire, les gens pourront communiquer avec :

La Pocatière/Sainte-Anne-de-La-Pocatière/Saint-Gabriel-Lalemant/Mont-Carmel/Rivière-Ouelle/Saint-Germain-de-Kamouraska/Saint-Onésime D'Ixworth/Saint-Joseph-de-Kamouraska : Moisson Kamouraska 418 371-1822

Saint-Pascal : Centre Accueil-Partage de Saint-Pascal 418 308-1008

Saint-Alexandre-de-Kamouraska : Comité d'Aide Alimentaire 418 495-2440, poste 225

Saint-Philippe-de-Néri : Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 418 498-2744, poste 207

Saint-Bruno : Comité d'entraide et de Pastorale Paroissiale (volet partage entraide) 418 492-9690

Saint-Pacôme : Comité d'Action contre la pauvreté 418 315-0710 (les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h)

Sainte-Hélène-de-Kamouraska : Comité Fonds Partage 418 492-2061

Saint-André : Comité d’Aide Alimentaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 418 495-2440 poste 225