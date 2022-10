Opération «Capitation» à Rivière-du-Loup

La levée de fonds annuelle dans le cadre de l'opération «Capitation» dans la paroisse catholique de Rivière-du-Loup a lieu au cours du mois d’octobre. Des enveloppes destinées à cette fin sont acheminées directement par Postes Canada.

Cette cueillette de dons est capitale pour le maintien des services pastoraux dans la ville. À titre d’exemple, au cours de l’année, les jeunes suivent les parcours d’initiation chrétienne, d’autres enfants sont baptisés et leurs parents sont accompagnés en préparation du baptême de leur enfant, sans compter les adultes qui suivent le cheminement en vue du baptême et/ou de la confirmation.

Au niveau des aînés, les services religieux dans les maisons d’accueil sont assurés, de même que la présence aux personnes malades. Au plan social, des agentes de pastorale collaborent aux divers comités du réseau social pour soutenir les services aux personnes démunies, favoriser la solidarité et développer une saine alimentation.

L’Assemblée de fabrique fait appel à la collaboration de la population pour des contributions. Il est possible d’utiliser les enveloppes préadressées pour le retour du don et ce, dès que possible suivant sa réception.