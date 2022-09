L’école Litalien présente sa toute nouvelle cour

Jaimie Plourde, directrice de l’école Litalien située au 286, rue Langlais, a présenté les nouveaux atours de la cour de l’établissement scolaire. Après un peu plus de deux ans de réflexion, deux mois de chantier et 300 000 $ d’investissement environ 110 élèves et toute la jeune communauté pistoloise ont accès à de nouveaux jeux.

Terrain de basketball, bancs, hamacs, jeux de style hébertisme, ballons poires, terrains de soccer et plusieurs autres ont été aménagés afin de permettre aux enfants de bouger. «Pour nous, c’était une priorité parce qu’on savait que le fait d’avoir une belle cour d’école pour pratiquer leurs sports et de venir dehors profiter de l’air pur fait une différence dans leur vie lorsqu’ils reviennent en classe», confie Mme Plourde.

Il était important pour tous les acteurs impliqués dans le projet de mettre en place un environnement sain et sécuritaire qui donnerait le plaisir d’apprendre aux élèves. La directrice croit que la réalisation de la cour arrive juste à point après années difficiles qu’on vécut les enfants avec la pandémie. «Nos élèves ont besoin de se retrouver, de socialiser, d’être ensemble, de se sentir libres», confie-t-elle.

Elle ne cache pas que l’amélioration de la cour était un besoin nécessaire. Auparavant, elle explique que les enfants ne couraient que sur l’asphalte et la terre. Aujourd’hui, nombreux espaces verts sont à leur disposition permettant autant de s’amuser que de se détendre.

Nancy Couture, directrice générale du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) est fière que la cour soit une réussite et autant appréciée par les élèves. Ces derniers ont été mêlés au processus dès le début. D’après Mme Couture, c’est ce qui en fait un succès.

Éventuellement, Mme Plourde souhaiterait aller de l’avant avec l’idée d’une classe extérieure pour offrir encore plus de bien-être aux enfants. «Ça va venir encore plus à contribuer à rendre vivant notre cour», se réjouit-elle. Au mieux, le projet se réaliserait dans une fenêtre de deux ans.