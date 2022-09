85 nouvelles places en services de garde en développement dans la MRC des Basques

Au cours des derniers mois, le CPE la Baleine bricoleuse de Trois-Pistoles a pris les grands moyens afin de développer son réseau de garde éducatif à l’enfance. En travaillant sur trois volets simultanément, la directrice générale du CPE la Baleine bricoleuse, Laurie Vaillancourt, a pour objectif d’offrir 85 nouvelles places en service de garde au cours de la prochaine année.

La deuxième demande d’agrandissement du CPE la Baleine bricoleuse de Trois-Pistoles adressée au ministère de la Famille en juillet dernier a été acceptée récemment. Vingt et un nouveaux enfants pourront intégrer le CPE dès cet automne 2023, si les travaux suivent l’échéancier prévu. Cinq places seront attribuées aux poupons de 0 à 18 mois et 16 places seront offertes aux enfants de 18 à 60 mois. Elles s’ajouteront aux 39 déjà ouvertes, pour un total de 60 enfants au CPE la Baleine bricoleuse.

Le CPE a lancé une campagne promotionnelle en juillet pour recruter de nouvelles responsables de service de garde en milieu familial. Une cinquantaine de places au permis étaient vacantes sur une possibilité de 193. Treize personnes intéressées ont répondu à l’appel dans différentes municipalités des Basques. L’organisation prévoit ouvrir huit garderies en milieu familial au cours de la prochaine année.

Divers incitatifs financiers ont été mis en place afin de recruter de nouvelles RSG, dont 3 500 $ offerts par le ministère de la Famille dès l’ouverture, jusqu’à 5 000 $ offerts par la MRC des Basques pour la mise aux normes du milieu de garde et l’achat de matériel (pour les cinq premières qui ouvriront) et un remboursement de 555 $ du CPE la Baleine bricoleuse en lien avec les dépenses de formations de base obligatoires, et l’achat de détecteurs de monoxyde de carbone, d’un extincteur, d’une trousse de premiers soins et d’un abonnement d’un an à LogiCentre. Ils seront en vigueur jusqu’au 21 mars 2023.

Le CPE la Baleine bricoleuse a aussi adressé des demandes au ministère de la Famille afin d’accueillir des projets-pilotes de responsables en services de garde en communauté, une initiative qui émane de la région du Témiscouata. Des partenariats pourraient être conclus avec certaines municipalités des Basques afin d’ouvrir des micro-points de service dans des salles communautaires. Deux responsables en service de garde peuvent créer 12 nouvelles places dans les municipalités. Pour l’instant, trois projets-pilotes sont en cours de développement. Comme ces ententes ne sont pas encore conclues officiellement avec le ministère de la Famille, les municipalités visées ne peuvent être dévoilées pour le moment.