Bouger pour mieux vivre pour les personnes atteintes de cancer

L’Association du cancer de l’Est du Québec annonce aux personnes atteintes de cancer, ainsi qu’à leurs proches, qu’un service de remise en forme spécialement adapté à leur condition sera offert cet automne à Rivière-du-Loup. Visant un mode de vie sain et actif, le programme Bouger pour mieux vivre sera proposé à compter du 21 septembre à la Clinique d'ergothérapie du K.R.T.B. située au 238, rue Lafontaine.

Animées par la physiothérapeute Ariane Caron, ces séances d’activité physique en douceur se tiendront sur huit semaines, à raison d’une séance par semaine, les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30. Elles seront gratuites pour les personnes inscrites, jusqu’à un maximum de huit participants. À noter qu’un formulaire, disponible à la clinique ou auprès de l’infirmière pivot en oncologie du centre hospitalier, devra préalablement être rempli et signé par le médecin traitant.



Physiothérapeute à la Clinique Physio Frontenac depuis quelques temps, Ariane Caron propose ses services d’élaboration de plans d’intervention personnalisés en fonction de la condition du patient. Avec son approche empathique, elle œuvre notamment dans le domaine de la réadaptation sportive et au travail.

BIENFAITS D’UN PROGRAMME DE REMISE EN FORME INDIVIDUALISÉ



Pendant les traitements et lors de la convalescence, il peut sembler difficile pour la personne vivant avec le cancer d’accorder du temps et de l’énergie à l’activité physique. Autant pour le corps que pour l’esprit, l’effort physique présente de nombreux bienfaits, tels que l’accroissement des capacités liées aux activités domestiques, familiales, sociales et professionnelles, en plus de la diminution du stress et l’amélioration de l’humeur. L’exercice peut également enrichir la masse osseuse et musculaire, stimuler l’appétit et contribuer à une meilleure qualité du sommeil. Il est ainsi important de continuer à bouger malgré la maladie, mais il est surtout essentiel d’être accompagné d’un professionnel de la santé qui saura déterminer les limitations de la personne concernée.



Pour s’inscrire aux ateliers, il faut composer le (418) 860-2215, poste 227, afin de rejoindre la clinique d’ergothérapie. Pour toute information supplémentaire, il est possible de s’informer auprès d’Élaine Sylvestre, coordonnatrice des activités psychosociales à l’Association du cancer de l’Est du Québec, par téléphone au (1 800) 463-0806 ou par courriel à [email protected]