L’appel d’offres est lancé pour la nouvelle école primaire à Rivière-du-Loup

Les travaux de construction d’une nouvelle école de 24 classes dans le secteur du Parc Cartier sur la rue Alice-Savard à Rivière-du-Loup devraient débuter dès cet automne. La semaine dernière, le Centre de services scolaires (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup a publié l’appel d’offres en lien avec ce projet.

L’organisation scolaire espère que les travaux seront amorcés avant l'hiver. L’ouverture des soumissions est prévue le 19 septembre. L’appel d’offres comprend la construction des nouvelles classes préscolaires et primaires, du service de garde et des espaces connexes, d’un plateau de gymnase double ainsi que l’aménagement paysager extérieur complet du terrain. Elle comptera aussi des aires collaboratives et des espaces verts.

Geneviève Soucy, secrétaire générale et directrice des communications au CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup confirme que le projet respecte toujours l’échéancier prévu, avec une ouverture pour la rentrée scolaire 2024.

Un montant de 28,4 M$ du gouvernement du Québec a été accordé pour cette nouvelle école en septembre 2020 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030.

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup indique dans ses communications que ce projet de nouvelle école permettra «de répondre au besoin des écoles du secteur de Rivière-du-Loup où la capacité d’accueil est largement dépassée depuis quelques années.»