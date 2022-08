Le 435, rue Lafontaine est rasé

L'une des icônes du centre-ville louperivois n'est plus. Ce jeudi 25 aout au petit matin, une rétrocaveuse a mis à terre l'édifice qui était en piètre état et qui doit maintenant faire place à une auberge ainsi qu'un pub irlandais.

Pour les promoteurs, Yvan Thibault et Yves Gagnon, il reste encore des embuches avant d'entamer la construction du complexe. «Une plainte dans le dossier du Groupe Medway a été déposée par des citoyens auprès de la Commission municipale du Québec et ça retarde tout le développement du PPU du centre-ville. Nous pouvions aller de l'avant avec la démolition, mais pour la construction, on doit encore attendre», a laissé tomber Yves Gagnon, rencontré sur place.

La Commission municipale du Québec dispose de 60 jours pour répondre. Une réponse qui pourrait entrainer d'autres délais. Rappelons que la Ville de Rivière-du-Loup a donné son accord en avril dernier. De son côté, la MRC de Rivière-du-Loup a aussi adopté en mai dernier une résolution pour signifier son intention de ne pas s’opposer à la démolition.

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec ne s’est pas prévalu de son pouvoir d’intervention dans le délai imparti, signe qu'il ne s'y opposait pas. La date limite pour se prononcer était le 26 mai.

La demande de démolition de ce bâtiment, qui a autrefois été la propriété du photographe Stanislas Belle, a été au cœur de débats ces derniers mois à Rivière-du-Loup. Malgré une certaine contestation publique, le projet de détruire la maison pour bâtir un pub irlandais a toujours obtenu une grande quantité d’appuis au sein de la population.

En avril dernier, l’architecte Daniel Dumont a expliqué que le bâtiment du 435, rue Lafontaine était victime d’une détérioration importante et avancée en raison de l’abandon des dernières années. L’immeuble présentait plusieurs problématiques qui ont incité les promoteurs à effectuer une demande de démolition.