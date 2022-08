58 722 $ versés pour le mieux-être des enfants du Bas-Saint-Laurent

Opération Enfant Soleil poursuit l’annonce des sommes remises cette année grâce à la formule renouvelée des capsules régionales permettant de dévoiler les projets financés dans chacune des régions du Québec. Au KRTB c’est une somme de 58 722 $ qui a été remise à quatre établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

L’octroi de 4 031 $ a permis au Centre hospitalier de Trois-Pistoles d’acquérir un tire-lait qui favorise qui l’allaitement des nouveau-nés dont ceux ne pouvant être mis au sein ainsi qu’un saturomètre, un appareil permettant de mesurer la quantité d’oxygène dans le sang et d’assurer un suivi sur l’évolution de l’état de santé des enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 21 196 $ à cet hôpital.

Centre hospitalier régional du Grand Portage

Grâce à une somme de 12 961 $, le centre hospitalier a pu faire l’acquisition de trois saturomètres portatifs qui permettent des mesures plus précises des signes vitaux et permettent aux enfants de recevoir des soins à proximité de leur famille. Afin d’obtenir un meilleur suivi de l’état de santé des petits, six balances numériques furent également octroyées à l’établissement. De plus, un tire-lait électrique double favorisant l’allaitement des nouveau-nés est maintenant disponible pour les familles de la région. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont chacun donné un montant de 1 514 $ pour le financement d’un moniteur à signes vitaux permettant d’assurer une surveillance constante des paramètres vitaux des enfants. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 467 025 $ à cet hôpital.

Hôpital de Notre-Dame de Fatima

La somme de 26 275 $ versée à l’hôpital a permis l’acquisition de cinq balances pédiatriques portatives, permettant d’assurer la surveillance du gain de poids chez les nouveau-nés et les enfants ayant une condition particulière. L’octroi a également permis l’obtention d’un tire-lait qui favorise l’allaitement des nouveau-nés ainsi qu’un tensiomètre double évaluant la pression artérielle auprès de la clientèle pédiatrique. Deux berceaux pivotants ont également été remis à l’établissement facilitant la proximité entre le bébé et ses parents de manière sécuritaire. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont également chacun remis un montant de 4 948 $ pour le financement d’un bilirubinomètre transcutané, un appareil qui détecte la présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés et prévient les complications. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 146 650 $ à cet hôpital.

Hôpital de Notre-Dame-du-Lac

La remise de 23 151 $ a permis à l’hôpital de faire l’acquisition de trois appareils de mesure de tension artérielle pédiatrique. Ces appareils permettent le suivi des signes vitaux des nouveau-nés en soins à domicile et fait donc en sorte que le nourrisson ne quitte pas la bulle familiale. Deux moniteurs pédiatriques furent également octroyés, permettent la surveillance continue des paramètres vitaux de la clientèle pédiatrique et néonatale. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont aussi chacun octroyé la somme de 5 114 $ pour l’obtention d’un bilirubinomètre, un appareil qui détecte la présence ou la progression de la jaunisse chez les bébés, utilisé pour les soins à domicile. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 212 642 $ à cet hôpital.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 146 057 $ ont été versés à huit établissements en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Depuis 1988, 2 220 161 $ ont été versés dans la région du Bas-Saint-Laurent.