Partenariat entre l’Alliance de l’Est et Hydro-Québec pour d’éventuels parcs éoliens

L’Alliance de l’Est a annoncé, par voie de communiqué, qu’elle a invité Hydro-Québec dans ses activités de production à participer à deux des projets soumis en réponse à l’appel d’offres en vue de l’acquisition de 480 mégawatts (MW) d’énergie renouvelable lancé en décembre dernier.

Parmi les projets en question, il y a celui de la Madawaska, situé sur les territoires de la ville de Dégelis et de la municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande, dans la MRC de Témiscouata.

Ce projet est issu d’un partenariat entre l’Alliance de l’Est et la société EDF Renouvelables, qui possède 24 GW de projets éoliens, solaires et de stockage développés en Amérique du Nord, dont le parc Nicolas-Riou. Il vise la construction de 33 à 50 éoliennes, selon l’option retenue, correspondant à un maximum de 300 MW de puissance installée.

L’autre projet ciblé est celui de la Matapédia, situé sur les territoires non organisés de Routhierville et de Rivière-Vaseuse, dans la MRC de La Matapédia.

PROPOSITION

Si l’un ou l’autre ou les deux projets sont retenus dans le cadre de l’appel d’offres en vue de l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable, l’Alliance et les promoteurs proposent de construire et d’exploiter les parcs en question dans le cadre d’un partenariat égalitaire avec Hydro-Québec, à 33,3 % des parts chacun.

«Par cette entente, nous proposons un nouveau modèle faisant une place à Hydro- Québec dans la participation à des projets. Pour ce faire, nous sommes prêts à renoncer à une part de l’actionnariat. Nous pensons que cela permettra à la fois au milieu de bénéficier de retombées économiques significatives et à Hydro-Québec de s’impliquer davantage dans la filière éolienne», ont indiqué dans une déclaration commune le président de la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Simon Deschênes, la préfète de la MRC de L’Islet, Anne Caron, la préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, et le président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé.

«L’Alliance de l’Est nous a proposé d’être partenaires dans le cadre de l’appel d’offres pour l’acquisition de 480 MW d’énergie renouvelable. C’est avec enthousiasme que nous avons accepté cette invitation, qui cadre parfaitement avec notre volonté de saisir les occasions de collaborer avec les acteurs du milieu pour développer des projets éoliens, conformément à notre plan stratégique. Il y aura d’autres partenariats de ce genre dans le futur, et nous sommes ouverts à discuter de tout projet potentiel», explique Mathieu Johnson, vice-président – Stratégies, évolution de l’entreprise et développement à Hydro- Québec.

«L’Alliance de l’Est est un partenaire de choix avec qui Invenergy a tissé des liens solides au fil des ans. Nous sommes ravis d’accueillir Hydro-Québec au sein de l’équipe du projet Matapédia pour cet appel d’offres, sachant que si le projet est retenu, il permettra à la société d’État d’atteindre les objectifs énoncés dans son plan stratégique, tout en fournissant une énergie propre, renouvelable et concurrentielle générant des retombées économiques et sociales positives pour la région d’accueil du projet et pour tout le Québec», ajoute Louis Robert, directeur, Développement - Énergies renouvelables d’Invenergy.

«EDF Renouvelables est l’un des plus grands promoteurs de projets éoliens au Québec et en Amérique du Nord et suite au succès inégalé du projet Nicolas-Riou, nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre partenariat avec l’Alliance de l’Est. De plus, l’approche que l’Alliance de l’Est nous a proposée avec Hydro-Québec nous permet d’aligner une mission commune qui consiste à fournir une énergie abordable, propre et fiable tout en favorisant la croissance de l’économie», souligne Stéphane Desdunes, vice- président, Développement, Canada et Nord-Est américain d’EDF Renouvelables.

L’Alliance de l’Est soutient que ce partenariat pourrait ouvrir la porte à des possibilités pour le futur.