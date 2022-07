Asphaltage sur l’autoroute 85 à Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports informe les usagers de la réalisation de travaux d’asphaltage, du 28 juillet au 7 septembre, sur une portion de l’autoroute 85 dans les secteurs de Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (tronçons 2 et 3). Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute (Claude-Béchard).

À compter du jeudi 28 juillet à 15 h 30, les usagers de l’autoroute 85 qui circulent à contresens sur la chaussée est, entre les kilomètres 73 et 85, seront redirigés vers la chaussée ouest. Au-delà du kilomètre 85, la circulation en direction nord sera ramenée sur la chaussée est via un chemin de déviation. Quant aux usagers qui circulent vers le sud, aucune manœuvre ne sera requise de leur part. Par ailleurs, les limites de vitesse s’établiront entre 60 km/h et 80 km/h, selon les secteurs de cette portion de chantier.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.

Rappelons que la durée des travaux peut être modifiée en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les usagers sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

FAITS SAILLANTS

La phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute vise le tracé entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, soit 40 km. Trois nouvelles portions de l’autoroute 85 seront complètement mises en service au cours de l’année 2022, soit les tronçons 2, 3 et 6, situés à Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata. Celles-ci s’ajouteront à un premier tronçon ouvert à la circulation depuis novembre 2021, à Saint-Antonin. La mise en chantier du 7e et dernier tronçon, à Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis du Ha! Ha! est prévue d’ici la fin de la présente année.