CHSLD : une centaine de chambres climatisées au Bas-Saint-Laurent

Selon une récente enquête effectuée par l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), près de 8 chambres sur 10 ne profitent pas de climatisation dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Bas-Saint-Laurent.

Concrètement, seulement 176 des 813 chambres du territoire sont climatisées. Il s’agit d’une proportion de 21,6 % à travers les 14 CHSLD de la région.

«Ce n’est pas très élevé, c’est même très peu», déplore Paul-René Roy, président de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP).

Depuis plusieurs années, l’AQRP réalise une demande d’accès à l’information à l’ensemble des CISSS et CIUSSS de la province au sujet de la climatisation dans leurs CHSLD. Elle compile ensuite les résultats, produisant le portrait de la situation au Québec.

Pour 2022, l’enquête illustre que 45,9 % des chambres sont climatisées par les établissements de type CHSLD au Québec. En comparaison l’année dernière, il s’agit d’une légère augmentation de 2,5 %. Notons que le nombre de chambres munies de climatiseurs privés n’est pas connu.

Dans la région, les CHSLD de Matane, St-Cyprien et de Chauffailles à Rivière-du-Loup, avec ses systèmes de ventilation centralisé et de déshumidification, sont «entièrement» climatisés, selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les données récoltées par l’AQRP illustrent également que 10 des 14 CHSLD de la région sont munis d’au moins une pièce commune climatisée pour une proportion de 71,4 %.

«Les CISSS semblent s’être orientés vers une volonté d’offrir au moins une salle commune climatisée par établissement. À ce moment-là, on nous dit que les usagers ont accès à de la climatisation. Mais ce n’est pas tout le monde qui peut s’y rendre ou a la mobilité pour s’y déplacer, et en période de chaleur accablante, lorsqu’ils retournent dans leur chambre pour la nuit, c’est parfois très difficile», a soutenu M. Roy.

«Compte tenu des gens vulnérables en CHSLD, et de l’âge de nombreux établissements, on pense vraiment qu’un effort supplémentaire [du gouvernement] devrait être fait pour offrir une climatisation plus étendue.»

AVIS NUANCÉ

La présidente du Comité des usagers de Rivière-du-Loup, Marielle Bélanger comprend la sortie de l’AQRP à l’échelle provinciale, mais souligne que la situation n’est peut-être pas aussi dramatique qu’on pourrait le croire dans la région louperivoise. Selon elle, la climatisation n’est pas non plus appréciée par toutes les personnes aînées qui préfèrent souvent une meilleure circulation d’air et l’utilisation de ventilateurs, par exemple.

«La climatisation, il y en a dans les aires ouvertes comme les salles à manger ou les lieux de loisirs et ça circule bien. Dans les chambres, l’utilisation de ventilateurs pour faire sortir l’air chaud fait une différence et c’est souvent ce qui est privilégié», a-t-elle partagé.

«Je ne pourrais sans doute pas dire la même chose à Montréal, mais au Bas-Saint-Laurent, lors des journées de chaleur, il y a des directives pour répondre aux besoins des usagers. Ils sortent à l’extérieur et on leur offre de l’eau ou parfois de la limonade et de la crème glacée pour les rafraichir […] Actuellement, je ne peux pas dire que nos gens souffrent de chaleur», a-t-elle complété.

Mme Bélanger confirme aussi que certains usagers comptent actuellement sur un appareil de climatisation, à la suite d’une demande personnelle. Le CISSS assure d’ailleurs donner suite aux demandes cliniques pour de la climatisation ou aux demandes des familles en installant des climatiseurs dans certaines chambres.

DES CHANGEMENTS DEMANDÉS

Quoi qu’il en soit, l’AQRP maintient que davantage d’investissements devraient être effectuésffectuer dans la climatisation des CHSLD de la province. L’Association croit aussi que davantage de mesures doivent être mises en place pour favoriser le maintien à domicile des personnes ainées.

«Il faut sortir du modèle actuel avec les CHSLD. Si on fait de la prévention, en s’assurant que les gens sont confortables à l’intérieur de leur domicile, même si elles ont des pertes relatives, ça couterait moins cher à la société que la construction de nouveaux édifices comme on le fait présentement. On croit que les gens resteraient plus longtemps chez eux où ils s’épanouissent beaucoup plus», a indiqué le président.

RÉACTION DU GOUVERNEMENT

Dans une communication diffusée le 19 juillet, le cabinet de la ministre responsable des ainés, Marguerite Blais, s’est aussi défendu en rappelant que les CHSLD du Québec disposent d’une aire commune climatisée et que ce ne sont pas tous les résidents ne veulent pas tous d’un climatiseur dans leur chambre. «Ceux qui en font la demande s’en font installer un rapidement et sans frais», a-t-on répondu à Radio-Canada.