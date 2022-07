Héma-Québec a besoin de 500 dons de plus par semaine cet été

L'arrivée de la 7e vague de COVID-19 en pleine période estivale amène Héma-Québec à lancer un appel urgent aux donneurs de sang et aux personnes qui n'ont encore jamais tenté l'expérience de relever leur manche.

Pour répondre aux besoins des centres hospitaliers, Héma-Québec devra prélever 500 dons de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O Rh négatif, le A Rh positif et le A Rh négatif.

L'expérience a démontré que, l'été, il est toujours difficile de maintenir la réserve de sang de manière optimale. Afin de faire face aux contraintes liées à la pandémie et aux vacances estivales, la prise d'un rendez-vous demeure la meilleure façon de bien planifier un don de sang.

Héma-Québec invite en outre les donneurs à respecter ce rendez-vous et, en cas de contretemps, de prendre le temps de l'annuler afin de laisser les plages horaires disponibles pour d'autres donneurs. Dans le contexte actuel, Héma-Québec fera preuve de la plus grande flexibilité possible pour les donneurs se présentant sans rendez-vous. Chaque don compte, car il peut sauver trois vies.

Il est possible de prendre rendez-vous sur le Web à l'adresse jedonne.hema-quebec.qc.ca ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG). Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d'Héma-Québec.