Rivière-du-Loup lance «RdL : 5 circuits à découvrir»

De la Pointe au centre-ville, la Ville de Rivière-du-Loup met en lumière cinq circuits destinés tant aux citoyens qu’aux visiteurs de passage dans la région. D’une distance de 2 à 4 km, chaque circuit propose une thématique propre à Rivière-du-Loup.

Mis en place les uns à la suite des autres ces dernières années, les différents circuits sont maintenant liés entre eux et bénéficient d’un affichage sur les colonnes Morris. Cela permet à la fois de les repérer plus aisément et de vivre une expérience bonifiée.

Que ce soit sur l’histoire de la Pointe, le développement des infrastructures sportives à la suite du passage des Jeux du Québec en 1971 ou encore la grande place qu’occupent les œuvres d’art sur notre territoire, chacun renferme une foule d’informations intéressantes. Une variété d’expériences est également offerte pour plaire à tous, des plus traditionnelles avec tables de lecture aux plutôt technos, avec codes QR, extraits sonores ou balados.

EXPOSITION

En parallèle, la Ville a mis en place une exposition cet été au quai de la Pointe. Selon la gestionnaire aux programmes culturels et patrimoniaux, Julie Martin, «l’exposition entend inciter les passants à investir cet espace. Les photographies choisies montrent le Rivière-du-Loup cher aux Louperivois et dont ils sont si fiers : un milieu de vie à échelle humaine, qui conjugue urbanité et proximité de la nature et qui offre au quotidien des paysages à couper le souffle. Nous voulions partager cette vision de notre milieu aux touristes qui nous visiteront et, qui sait, peut-être leur donner la piqûre louperivoise!»

L’exposition se conclut sur une invitation à poursuivre vers l’un ou l’autre des cinq circuits proposés. Plus d’information au VilleRDL.ca/circuits.