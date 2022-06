Rivière-du-Loup adopte sa toute première planification stratégique organisationnelle

Le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup a entériné, ce lundi 13 juin, l’adoption du Plan stratégique 2022-2026, un outil de planification qui définit clairement la mission, la vision et les valeurs de l’administration municipale louperivoise, en plus d’identifier sept objectifs stratégiques concrets dont les actions qui en découlent seront majoritairement orientées vers le service aux citoyens.

«Le service aux citoyens est la raison d’être de notre équipe. Je suis très fier des efforts qui sont déployés chaque jour par le personnel de la Ville pour répondre aux nombreuses demandes et délivrer des résultats hautement satisfaisants, explique le maire Mario Bastille. Cette planification stratégique, c’est notre carnet de bord. C’est elle qui nous mènera à bon port.»

«Une organisation municipale comme la nôtre doit gérer en parallèle une myriade de dossiers actifs et de nouveaux projets, alors que de nombreux imprévus nécessitant une attention immédiate viennent pimenter notre quotidien, précise le directeur général, Denis Lagacé. Trouver l’équilibre au travers de tous ces aléas n’est pas chose simple, mais c’est là notre devoir.»

Issue d’une vaste consultation auprès des employés et des élus, la planification stratégique adoptée se base également sur les résultats d’un sondage tenu en mars 2021, dont le taux de satisfaction global de la communauté louperivoise à l’égard des services municipaux était de 90 %. Maintenir ce fort taux n’est pas une mince tâche : mieux vaut avoir en main un plan directeur pour orienter les décisions et ainsi assurer une gestion qui vise non seulement à répondre aux attentes, mais aussi à les dépasser. Même si l’expression semble répandue, elle n’en demeure pas moins pertinente et véridique.

Enfin, comme pour toute organisation, la rareté de personnel permet à la Ville de redéfinir ses valeurs et de poser un regard différent sur l’environnement de travail et l’ambiance qui s’en dégage. Si la rigueur définit la façon dans laquelle l’organisation entend rendre ses services envers les citoyens, la Ville s’attend également à ce que tous les intervenants travaillent ensemble dans le respect, tout en faisant du plaisir au travail un incontournable des activités courantes.

Par cette démarche, la Ville reconnait l’apport inestimable de toutes les personnes qui la composent et les efforts majeurs qui sont faits pour donner des services de qualité de la façon la plus efficiente possible pour la communauté.

Notons qu’une somme de 20 000 $ a été octroyée à Mallette pour ce projet. Trois firmes avaient soumissionné. Le choix s’est fait à la fois sur la base des coûts et sur la base de l’expérience de la firme choisie.