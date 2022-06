Église de Trois-Pistoles : lancement de la saison estivale 2022

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles est enfin de retour cette année afin d’offrir des visites de l’église de Trois-Pistoles. La saison touristique estivale débutera le 24 juin.

Comme les travaux de restauration du clocher de l’église sont en cours, la population aura accès à l’église par la chapelle située au sud de l’église, et ce, via la rue l’Anglais. Des affiches indiqueront clairement le trajet.

C’est Andrée Tremblay qui assumera la direction générale, puis Angélica Cuéva sera de retour pour la coordination. Une étudiante sera au poste afin d’accueillir les visiteurs, soit Eve Marie Emond.

Le poste d’accueil sera ouvert de 9 h à 12 h et 13 à 16 h, sauf le dimanche, ou l’on accueillera les gens intéressés à compter de 11 h. Le coût d’entrée sera augmenté pour comprendre la visite de l’église et le circuit patrimonial dans la ville de Trois-Pistoles, en plus de la capsule d’histoire fantastique sur les légendes entourant la construction de l’église.

La Fabrique de Trois-Pistoles offrira d’ailleurs, cette année, une exposition de vêtements liturgiques. De plus, le coût de l’entrée comprendra un montant qui sera remis au fonds de restauration de la Fabrique, pour l’église.

Présentés dans le cadre de «Le Vent gourmand et les Espaces virevent» des espaces publics animés pour déguster l’été, la corporation offrira des pique-niques musicaux encore cet été. Six pique-niques gratuits seront présentés par cette dernière dans le gazebo de l’église. Le premier pique-nique sera présenté par Yoan Guay, exceptionnellement le dimanche 3 juillet, à 12 h.