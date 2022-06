Fête nationale 2022 : Lâche ton fou au centre-ville de Rivière-du-Loup

En partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup et Espace Centre-ville, le comité de la Fête nationale de Rivière-du-Loup est fier de dévoiler sa programmation louperivoise des 23 et 24 juin prochains.

Les festivités s’ouvriront le 23 juin au centre-ville avec une ambiance survoltée et une rue Lafontaine plus LAF’estive que jamais. Perché sur un autobus coloré, Hubert Cotton enflammera la scène MixBus Berger dès 18 h, suivi de Junior Vintage à 20 h. Les spectateurs pourront chanter et danser sur une ambiance musicale purement québécoise. La Pièce – Divertissement Mobile sera également sur place pour animer petits et grands, alors que Slam Rivière-du-Loup offrira de son côté une performance poétique du discours patriotique. Pour l’occasion, la rue Lafontaine sera fermée à compter de 17 h 30, des rues Sainte-Anne à Frontenac, avec mise en place d’un court détour via la rue Saint-André.

Le vendredi 24 juin, c’est au parc du Campus-et-de-la-Cité que se déplacent les activités de 11 h à 16 h. Les familles sont d’abord invitées à prendre le départ de la course aux couleurs vers 11 h, événement qui avait suscité un engouement monstre à sa première édition. Suivront tour à tour un dîner hot-dogs au profit des Vieux-Loups avec animation musicale, jeux gonflables, maquillage et animation littéraire autour des expressions québécoises. En cas de pluie, les activités se déplaceront au Centre Premier Tech.

Finalement, la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup convie les citoyens à son souper méchoui de la Grande Tablée, qui se tiendra à 17 h au Centre Premier Tech. Au coût de 25 $ pour les 12 ans et plus et gratuits pour les moins de 12 ans, l’achat ou la réservation de billets s’effectue sur lepointdevente.com, en inscrivant Rivière-du-Loup dans le moteur de recherche.