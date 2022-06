Près de 10 000 dollars pour la collecte de contenants consignés de la Fondation du Collège Notre-Dame

La Fondation du Collège Notre-Dame a tenu sa deuxième opération de collecte de contenants consignés sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup, le samedi 4 juin dernier, lui permettant d’amasser près de 10 000 dollars dans la présente année scolaire.

Des équipes de bénévoles ont sillonné les quartiers de la ville afin de soulager les citoyens de leurs canettes et bouteilles de plastique consignées au plus grand bonheur de la Fondation.

«C’est la première fois qu’il y a deux collectes dans une même année scolaire et nous affirmons qu’il vaut la peine de faire cet effort. Les sous amassés permettront aux élèves du Collège Notre-Dame d’être mieux outillés pour apprendre de façon optimale. Nous sommes très heureux du résultat considérant qu’il en faut des 5 sous et des 20 sous pour arriver à un tel montant!», a expliqué Geneviève Joncas, coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de cette dernière.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation remercient la population pour sa grande générosité, tous les bénévoles ainsi que la direction et l’équipe de Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rivière-du-Loup qui commandite les camions et fournit les chauffeurs bénévoles.

La coordonnatrice de la Fondation invite la population à surveiller la prochaine collecte qui aura lieu à l’automne prochain. Les détails seront dévoilés sur la page Facebook de cette dernière.