Demandes de démolition : Medway souhaite l’arrêt de la procédure pour deux bâtiments 

Le Groupe Medway a déposé une requête aux autorités municipales afin d’arrêter la procédure relative aux demandes de démolition des bâtiments situés au 27-29 et au 31-33, rue Saint-Louis, a fait savoir l’entreprise dans une communication envoyée aux médias ce mercredi 8 juin.

La direction de Medway précise que cette démarche est effectuée en raison de «la révision d’un élément technique relatif à la conformité de la procédure». Elle souhaite toutefois que cette étape serve également «à analyser faisabilité du projet sans procéder à la démolition ou au déplacement de ces bâtiments», soit la maison patrimoniale et l’immeuble à logements.

Les avis de démolition avaient été partagés dans l’édition du 1er juin d’Info Dimanche.

Dans le cas de la résidence du 31-33, l’objectif de Medway n’était pas de la démolir, mais bien de la déménager sur le terrain du 4, rue Sainte-Anne afin de la protéger.

RÉACTION D’UN CITOYEN

Dans un communiqué transmis en réponse à cette nouvelle, le citoyen Pierre Landry, qui participe à l’organisation d’une assemblée citoyenne sur le projet le 9 juin prochain, voit une «première victoire citoyenne» dans la volonté de Medway d’évaluer les possibilités de ne pas démolir ou déménager les deux bâtiments.

Il estime cependant que l’entreprise aurait dû s’informer des exigences de la procédure de démolition avant de la lancer et d’engendrer plusieurs «remous», puisque certains locataires n’avaient pas été avisés de leur éventuelle éviction.

«A-t-on le droit, même lorsqu’on est une grosse corporation, de jouer ainsi avec l’avenir des gens, de générer chez eux de l’angoisse et de l’anxiété quant à un droit fondamental, celui de se loger?», écrit-il.

Il note par ailleurs que Medway n’exclue pas la possibilité des démolitions. «Cette annonce ne met pas en cause la réalisation de ce projet pharaonique qui viendrait perturber le tissu urbain et s’imposer comme une immense verrue en plein cœur du centre-ville, venant briser l’harmonie d’un site naturel formidable à quelques encablures du parc des Chutes et du parc de la Croix», ajoute-t-il.

MEDWAY DEMEURE ENGAGÉ

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle ne change en rien la volonté du Groupe Medway de s’établir à Rivière-du-Loup. Elle témoigne plutôt, selon elle, d’un souci de plus grande transparence avec les citoyens dans la suite du processus et les étapes à venir.

«Le Groupe Medway demeure entièrement engagé dans la réalisation de ce projet qui permettra de redynamiser le centre-ville de Rivière-du-Loup en plus d’y créer une synergie intéressante», peut-on lire dans la déclaration.

L’entreprise réitère qu’elle souhaite organiser des rencontres «très prochainement» avec les citoyens directement concernés par le projet, l’objectif poursuivi étant d’établir «un canal de communication direct» avec les citoyens du quartier.

Par la suite, une présentation publique du projet sera effectuée. Aucune date n’a été fixée pour le moment.