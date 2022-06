Le prêt d’honneur de l’Est du Québec remet 11 800$ en bourses de soutien financier

Grâce à une campagne publique de financement et à une gestion très serrée de ses finances, le Prêt d’Honneur de l’Est du Québec (PHEQ) est très fier de pouvoir remettre la somme de 11 800 $ en bourses de soutien financier à des étudiantes et étudiants de 25 institutions scolaires de notre région, une augmentation de 10% comparativement à l’an dernier.

Le PHEQ, en plus d’avoir choisi de moduler les bourses selon le niveau d’enseignement, a aussi décidé d’en offrir à des étudiants des Centres de formation (CFA) ou d’éducation des adultes (CEA). Le PHEQ a donc décerné une bourse pour le niveau universitaire, six bourses pour le niveau collégial, huit bourses pour les élèves provenant des Centres de formation professionnelle et onze bourses pour les CEA /CFA.

Fondé en 1969, le Prêt d’Honneur de l’Est du Québec (PHEQ) est un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada dont l’objectif premier est de venir en aide à des étudiants méritants de niveau post-secondaire, qui font preuve de persévérance et dont les ressources financières sont limitées.

Les membres du conseil d’administration sont convaincus que la mission du PHEQ est toujours actuelle d’autant plus qu’il est le seul organisme de notre région à venir en aide aux étudiantes et aux étudiants de niveau secondaire professionnel, collégial et universitaire qui sont aux prises avec des difficultés financières qui peuvent compromettre la poursuite de leurs études.

Les récipiendaires du PHEQ dans le secteur du KRTB sont Stéphanie Lajoie du Cégep de La Pocatière, Maggy Soucy du Cégep de Rivière-du-Loup, Dan Fournier du Centre de formation professionnelle de Témiscouata-sur-le-Lac, Sabrina Ducas du C.F.P. de Témiscouata-sur-le-Lac, Dona Morissette du C.F.P. de Trois-Pistoles, Raphaël Pelletier du CEA de Saint-Pascal, Maxime Lévesque du CEA de Rivière-du-Loup, Mégan Fournier du CEA de La Pocatière, Thomas-Alexis Lebel Lévesque du CEA de Cabano, Vincent Boudreault du CEA de Dégelis, Zoé Thibault du CEA de Pohénégamook, William Côté du CEA de Trois-Pistoles, Benoit Sénéchal de la Maison familiale rurale du KRTB (CSSFL) et Julia St-Amand du Centre d’études collégiales du Témiscouata.

Les membres du conseil d’administration du PHEQ tiennent à remercier leurs généreux donateurs, la Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ) la Librairie l’Alphabet et la firme BLOUIN CPA INC pour leur soutien indéfectible depuis de nombreuses années, ainsi que celles et ceux qui ont contribué généreusement à la campagne de financement à l’automne 2021. Ils remercient également les responsables des institutions scolaires du Bas-Saint-Laurent pour leur collaboration exceptionnelle.