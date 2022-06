Le Festival du Bœuf de Saint-Clément fait son grand retour

Le comité organisateur du Festival du Bœuf de Saint-Clément est heureux d’annoncer la tenue de la 33e édition du festival, cet été. Après un arrêt obligé de trois ans, l’événement sera enfin de retour du 21 au 24 juillet 2022, inclusivement.

Reconnu depuis longtemps pour son succulent bœuf braisé et ses nombreuses activités, en plus de l’accueil chaleureux des Clémentois et du travail remarquable des bénévoles, le Festival invite la population à venir en grand nombre, afin de vivre de beaux moments en famille et entre amis. Les incontournables seront là, tant pour les jeunes, que les moins jeunes.

Les membres organisateurs travaillent d’arrache-pied pour que cet événement rassembleur puisse combler les attentes de chacun et leur permettre de profiter amplement de la saison estivale, après trois ans d’attente.

Les billets pour le traditionnel souper de bœuf braisé seront bientôt mis en vente. Il faudra rester à l’affût, car ils partiront très vite.