La 1re édition de «La Dégustation Notre-Dame»

Cette nouvelle activité-bénéfice qui se déroulait, hier, à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup a connu un vif succès et a permis à la Fondation du Collège Notre-Dame d’amasser un peu plus de 14 000$.

Sous le thème «In Vino Meritas», jeu de mots en référence à la réussite des élèves du Collège Notre-Dame, l’évènement proposait la dégustation de six vins d’importation privée soigneusement sélectionnés par le sommelier Yannick Beaulieu ainsi que trois services de mets préparés par le chef des cuisines de l’endroit. La soirée dont le nombre de convives était limité à 100 a permis de maximiser la qualité de l’évènement.

«La dégustation Notre-Dame se veut une occasion supplémentaire en or, dans la région, de faire de nouvelles découvertes dans le monde du vin. Il s’agit d’une rencontre à la fois distinctive et conviviale. Les gens sont comblés par cette 1re édition. Ils ont eu le temps de sentir, de déguster et de discuter dans une ambiance calme et agréable», a expliqué Geneviève Joncas, coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation.

Les profits générés par la «Dégustation Notre-Dame» Bérubé GM seront entièrement versés à la Fondation du Collège qui a comme mission de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services de l’institution.

En fin de soirée, c’est avec fierté que les membres du comité organisateur de l’évènement : Sylvette Lemieux (présidente), Geneviève Joncas (coordonnatrice) Mylène Beauregard, Louis- Charles Lévesque et Yannick Beaulieu, ont annoncé une 2e édition.

Ces derniers tiennent à remercier chaleureusement leurs partenaires, sans qui l’activité n’aurait pu être possible : Bérubé GM, Transport F. Roussel, BFL Canada, Lévesque et Associés Huissiers de Justice, services financiers Olivier Lapointe Inc, Dubé Dion Avocats, M. Éric Lepage, la Librairie du Portage et l’Auberge de la Pointe.