À l’occasion de la 19e édition de la Journée nationale des patriotes, la Société nationale de l’est du Québec (SNEQ) a célébré avec une programmation d’activités variées les 22 et 23 mai. Ces activités rassembleuses ont souligné les événements déterminants dans l’histoire du Québec auxquels cette journée se réfère.

C’est sous la thématique «L’histoire des Patriotes : une source d’inspiration d’hier à aujourd’hui» que les citoyens ont été invités à participer aux nombreux événements. Encore de nos jours, il est pertinent de revisiter l’époque des Patriotes et d’y trouver une source d’inspiration pour que le Québec soit plus que jamais fort de sa cohésion, de son caractère unique et de son ouverture.

«C’est avec beaucoup de fierté que nous avons décerné le prix “Patriote de l’année 2022” à Caroline Jacques. Elle est une artiste engagée dans la mise en valeur du territoire et de l’environnement à travers ses œuvres et ses implications, dont auprès des élèves du primaire, mais aussi de la communauté bas-laurentienne», indique Alain Martineau, président de la SNEQ.

Garder bien vivant le souvenir de la lutte menée par les patriotes pour l’obtention de droits démocratiques fait partie intégrante de la mission de la SNEQ. «Il y a 184 ans, des Québécois déterminés ont entrepris, avec des moyens dérisoires, une lutte pour défendre des principes d’égalité, de justice et de respect des valeurs communes. La mémoire de cette lutte nous sera rudement utile pour faire face aux défis du 21e siècle», a poursuivi monsieur Martineau.