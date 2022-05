Aristodanse se démarque sur la scène de Charlevoix

L’école de danse Aristodanse de Pohénégamook a pris part à la compétition 5678 Showtime au Manoir Richelieu de Charlevoix la fin de semaine du 30 avril et a récolté sept trophées.

Les sept numéros prenaient part à la compétition et tous sont montés sur les marches du podium dans leurs catégories respectives. Les troupes jazz/contemporaine ADrénaline et A-Diversity ont récolté la 2e et 3e position dans leurs catégories.

En solo, Mégan Malenfant, âgé de 13 ans, a obtenu la 2e position chez les solistes hip-hop de son âge. Mélodie Caron a récolté la 2e position pour son solo de hip-hop 14-15 ans. La troupe hip-hop A.D. Girlz s’est classé au 3e rang de sa catégorie.

Chez les enfants, la troupe Lil’ A.D. s’est elle aussi hissée au 3e rang. Finalement, en solo, Lydia Marchand a récolté la médaille d’or de même qu’une invitation à la coupe du monde, où seuls les danseurs invités peuvent prendre part. Toute qu’une réussite pour le solo contemporain.

C’est une grande fierté pour l’école Aristodanse de se mesurer aux écoles de danse réputées. Leur entraîneuse, Mélanie Chénard-Morin, se dit très satisfaite des résultats et ne pouvait demander mieux pour les sept numéros qu’elle a chorégraphié.

«Cela fait du bien aux danseurs de voir leurs efforts être récompensés et surtout, de vivre des moments comme ceux-là après la longue pause imposée par la pandémie», explique Mélanie Chénard-Morin, entraîneuse à l’école de danse Aristodanse.

L’école de danse, qui souligne son 40e anniversaire cette année, tiendra son spectacle annuel les 28 et 29 mai prochains au Centre culturel Léopold-Plante à Pohénégamook.

Les personnes désirant se procurer des billets, en vente au coût de 12 $, sont invitées à contacter l’organisme via sa page Facebook.