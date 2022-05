RASST : participation à l’Assemblée populaire de la Convergence

Dans le cadre de la 49e Semaine de la dignité des personnes assistées sociales, le Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata, (RASST), a participé à une initiative nationale de l’Assemblée populaire de la Convergence.

Cette initiative pour une sortie de crise verte, sociale et démocratique a été introduite par une large coalition d’organisations syndicales, écologistes et de groupes de défense des droits. Elle a pour but de réfléchir sur la transition nécessaire afin de répondre aux changements climatiques et de réfléchir à l’avenir que nous souhaitons collectivement. Les discussions portent sur trois grands axes, soit la justice environnementale, la justice sociale et la démocratie.

La rencontre pour le Bas Saint-Laurent a eu lieu le 3 mai dernier et a réuni des représentants de groupes communautaires en défense collective de droits, en environnement, et des citoyens et citoyennes engagées dans la transition.

Cette initiative culminera le 11 juin prochain lors d’une grande assemblée nationale qui regroupera toutes les régions du Québec. L’assemblée locale avait pour but de valider les orientations et de discuter des enjeux bas-laurentiens qui vont être communiqués le 11 juin prochain.

Près d’une centaine d’organisations et plus de 500 individus de partout à travers le Québec ont signé la Déclaration de la convergence. De grandes organisations nationales telles que le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et la CSN soutiennent activement la démarche citoyenne proposée par la Convergence populaire.

Lors de la pandémie les personnes en situation de pauvreté ont été frappées de plein fouet, sans compensation, par les mesures sanitaires. La fermeture de certains services a ajouté au sentiment d’être ignoré. De plus, le retour à la normale est d’autant plus difficile que nous assistons à des hausses de prix dans tous les secteurs des besoins essentiels comme les loyers, l’alimentation, le transport. Pour le RASST, il devenait important de prendre part à cette vaste consultation.

Il est possible d’obtenir plus d’information en visitant le site web www.convergence-populaire.info