Transport du midi: les négociations se poursuivent avec les transporteurs scolaires

Le Centre de services scolaire de Kamouraska– Rivière-du-Loup est actuellement en négociation en vue de renouveler les contrats liés au transport scolaire du midi, contrats qui viendront bientôt à échéance. Les augmentations proposées, liées à différents facteurs, dont la hausse du prix du carburant, sont des plus significatives. Une décision finale sera prise dans la deuxième semaine du mois de mai prochain.

Le CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup est préoccupé de la situation et entend poursuivre les négociations dans les prochains jours dans l’espoir d’offrir aux parents une tarification raisonnable pour le service de transport du midi. Il explore actuellement toutes les avenues possibles. Depuis le début des pourparlers, il a consulté aussi bien les membres du comité consultatif du transport auquel siègent plusieurs parents que ceux du comité de parents.

Ce sont 864 élèves qui utilisent actuellement le transport du midi dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Rappelons que le CSS ne reçoit aucune aide pour offrir le service de transport du midi. Selon la Loi sur l’instruction publique, ce service doit s’autofinancer.

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.