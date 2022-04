Québec accorde plus de 1,3 M$ pour 13 projets de plein air au Bas-Saint-Laurent

À la suite du quatrième appel de projets du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratiques d’activités de plein air, la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent Caroline Proulx, a dévoilé le 13 avril les projets retenus au Bas-Saint-Laurent. Grâce à une aide financière totalisant 1 309 254,65 $, 13 sites seront améliorés, mis à niveau ou développés dans la région.

Dans la région du KRTB, deux projets de Saint-Mathieu-de-Rioux ont été financés, soit un sentier pédestre et d’hébertisme et une initiative visant à favoriser les sports nautiques non motorisés. À Notre-Dame-du-Portage, 148 746,29 $ ont été consentis pour aménager des sentiers de vélo de montage. La Ville de Dégelis a quant à elle reçu un montant de 36 283,60 $ pour la deuxième phase du sentier de vélo de montagne.

Ces projets, qui permettront à la population de profiter de la nature de façon sécuritaire, visent notamment des sentiers pédestres, équestres et de vélo de montagne, des pistes cyclables, des pistes de ski de fond ainsi que des aires d’escalade. Voici la liste des projets retenus au Bas-Saint-Laurent :

ORGANISME PROJET AIDE FINANCIÈRE La Corporation de la Montagne du Collège inc. (Sainte-Anne-de-la-Pocatière) Mise à niveau des sentiers de la Montagne du Collège – 2e partie 146 183 $ Ville de La Pocatière Amélioration des sentiers du Boisé Beaupré 139 362,30 $ Municipalité de Saint-Vianney Reston actifs : Les Viannois en action! 38 569,39 $ Ville de Matane Sentier du parc des castors et du Bon-Pasteur 86 000 $ MRC de La Matapédia Amélioration des infrastructures d’accueil et des sentiers du parc régional de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia 66 919,93 $ Corporation de gestion du Parc régional de Val-d’Irène (Sainte-Irène) Développement des sentiers pleins airs 56 800 $ MRC de La Mitis Aménagement de sentiers de vélo de montagne au Mont-Comi 144 013,14 $ Sentier international des Appalaches — Québec Mise à niveau et amélioration du SIA Phase III 150 000 $ Municipalité de Saint-Narcisse Les sentiers de la montagne 78 270 $ Municipalité de Saint-Mathieu-du-Rioux Sentier pédestre et d’hébertisme 138 760 $ Municipalité de Saint-Mathieu-du-Rioux Favoriser les sports nautiques non motorisés 79 347 $ Municipalité de Notre-Dame-du-Portage Sentiers de vélo de montagne 148 746,29 $ Ville de Dégelis Phase 2 Sentier de vélo de montagne 36 283,60 $

Au total, 177 projets ont été retenus un peu partout au Québec, ce qui représente un investissement total d’un peu plus de 14,3 millions de dollars. Compte tenu de l’engouement pour ce programme, qui permet la mise à niveau et l’amélioration ainsi que le développement de nouveaux sites de pratique d’activités de plein air, le gouvernement a bonifié l’enveloppe budgétaire initiale de 5 M$.