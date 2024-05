Une fin de semaine tout en arts

Du 3 au 5 mai se déroulait le 35e Intercollégial d’arts visuels, événement produit par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles (RIASQ) et réalisé cette année par le Cégep de Rivière-du-Loup. Après trois jours de rencontres, d’ateliers, de conférences et un vernissage ayant accueilli plus de 300 adeptes des arts visuels, les 110 artistes provenant de 28 cégeps et collèges de partout au Québec sont repartis inspirés et motivés.

«Partager mon processus de création avec des gens passionnés qui sont au même stade que moi dans leurs études ou leur vie d’artiste a été une expérience vraiment précieuse. Voir tous ces projets d’autres artistes de partout au Québec a été pour moi un beau moment de découverte. C’est valorisant de constater que mon propre art touche les gens alors qu’on passe beaucoup de temps dans notre atelier avec nos écouteurs sur la tête», a exprimé Sarah Soleil Guillemette, étudiante lauréate du Cégep de Rivière-du-Loup.

CINQ ARTISTES RÉCOMPENSÉES

À l’issue de cette fin de semaine intense, stimulante et enrichissante, cinq artistes ont été récompensées pour leur originalité, leur créativité, leur maîtrise des techniques, la recherche artistique ainsi que l’expérimentation. Le jury, composé de Raymonde April (artiste), Oriane Asselin Van Coppenolle (conservatrice du Musée du Bas-Saint-Laurent) et Galadriel Avon (directrice éditoriale de la revue Vie des arts), devait choisir parmi les 83 œuvres exposées. Ces cinq mentions étaient accompagnées d’une bourse de 200$ offerte par le RIASQ.

Les œuvres ayant reçu les mentions coup de cœur sont; «Ne pas s’en prendre à la mauvaise proie» d’Ellie Fillion du Collège Lionel-Groulx, «Assis-toi avec ta culpabilité» de Sarah Soleil Guillemette du Cégep de Rivière-du-Loup, «La migration des bars» d’Evelyne Dumas et Nellie Rivest du Cégep de Jonquière, «Au fil du temps» d’Éléanore Chagnon-Marchand du Cégep Édouart-Montpetit, puis «Pompéi» de Laïla Benoit-Lavoie du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Rappelons que le grand public est invité à admirer les nombreuses œuvres présentées dans le cadre de cet intercollégial. L’exposition se poursuit gratuitement au Musée du Bas-Saint-Laurent jusqu’au 2 juin. Le catalogue des œuvres est disponible en ligne pour tous ceux et celles qui ne pourront s’y rendre.