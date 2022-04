Parler de sa passion sans les écrans : un concours dans la MRC des Basques

Du 1er avril au 15 mai, tous les enfants de la MRC des Basques sont invités à participer au concours «Parle-moi de ta passion sans les écrans!» présenté par COSMOSS les Basques.

Le comité des saines habitudes de vie de COSMOSS les Basques souhaite souligner l’importance des passions qui se pratiquent en dehors des heures passées devant les écrans dans la vie des enfants et adolescents. Le comité souhaite souligner les effets bénéfiques des activités de loisirs passées à faire des activités, des passe-temps, des loisirs et ce, sans l’utilisation d’écrans. En ces temps incertains, les enfants et adolescent ont su s’accrocher à ce qui les faisaient le plus vibrer dans leur vie pour trouver un équilibre. C’est à travers leurs passe-temps, leurs loisirs et leurs passions qu’ils trouvent la force de garder une santé mentale florissante.

Les enfants doivent faire connaître leur passion par le médium de leur choix, soit : un dessin, un court texte de 500 mots écrit à la main, un poème ou une œuvre d’art qui représente leur passion (collage, peinture, etc). Tous les documents et oeuvres peuvent être acheminés par l’entremise des enseignants de l’école, de la Maison de la Famille ou être posté à l’adresse suivante : COSMOSS les Basques, 9 rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles Québec, G0L 3T0. N’oubliez pas d’apposer le nom, prénom, adresse, âge de l’enfant ainsi que le nom de l'école fréquentée à l’endos des documents.

Le jury sélectionnera une quinzaine d’œuvres parmi les participants et s’assurera qu’il y ait une représentativité des différents groupes d’âges et des médiums utilisés parmi les gagnants. Ceux-ci verront leurs œuvres affichés dans une exposition dans un endroit public de la MRC des Basques au cours de la prochaine année. Les 15 artistes qui auront été choisis se mériteront un prix d’une valeur de 25$.

Pour information : Mélanie Paquet, COSMOSS les Basques au 418-851-6098.