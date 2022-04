Aréna de Dégelis : un report obtenu mais toujours le même défi monétaire

La Ville de Dégelis a obtenu un report du délai pour la réalisation des travaux de la patinoire de son aréna au 31 décembre 2023. Mais le défi reste entier pour trouver une somme de 1 647 000 $, soit l’augmentation des couts liés au projet. Le maire Gustave Pelletier a confirmé à Info Dimanche que l’échéancier des différentes étapes est maintenu.

Évalués à 2 021 324 $ en 2017, les travaux pour remplacer le système de réfrigération de la glace de l’aréna de Dégelis sont estimés aujourd’hui à 3,6 millions de dollars. La Ville de Dégelis a obtenu l’octroi d’une aide financière de 785 850 $ de la part du gouvernement du Québec pour ce projet. La participation de la Ville était alors prévue à 500 000 $. M. Pelletier a indiqué récemment que «le conseil municipal pourrait aller maintenant jusqu’à un million de dollars en considérant l’endettement de la Ville et que d’autres projets sont à réaliser.»

Gustave Pelletier s’est adressé au gouvernement du Québec pour faire bonifier à nouveau l’aide financière. «Il n’y a plus d’argent, le programme qui pouvait nous aider n’a pas été reconduit dans le dernier budget», a-t-il expliqué. «Maintenant, on va adresser une demande directement à la ministre du Conseil du trésor», a ajouté le maire. «Quant au fédéral, il n’y a pas grand-chose à faire là, ils disent qu’ils ont donné l’argent au provincial», a noté M. Pelletier.

«Les travaux sont toujours prévus à partir du mois d’avril 2023. Dans les prochains jours, on ira en appel de soumissions auprès d’ingénieurs et d’architectes», a précisé Gustave Pelletier. Cela permettra notamment de connaitre le cout plus précis du projet.

La Ville de Dégelis envisage donc de se tourner à nouveau vers le milieu dans le cadre d’une campagne de financement, notamment des commanditaires et des dons. «On pourrait aller chercher entre 300 000 et 400 000 $, un objectif qui sera toutefois à établir dans les prochains mois», a mentionné le maire. M. Pelletier a rappelé que plus de 700 personnes avaient investi à l’origine pour la concrétisation du Centre communautaire.

Le projet actuel comprend seulement le système de réfrigération de la patinoire. La réfection des chambres de joueurs et de la salle communautaire comprises également dans le Centre communautaire n’est pas inclue. «Ces travaux étaient évalués à 800 000 $ en 2017, le cout a certainement explosé, peut-être doublé», a précisé le maire récemment.

La capacité de l’aréna de Dégelis est supérieure à 1000 spectateurs pour les parties de hockey ce qui en fait la plus grosse infrastructure du genre au Témiscouata. Le Centre communautaire permet aussi la tenue d’évènements majeurs comme le festival Le Tremplin.