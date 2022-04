Benjamin Ouellet remporte une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) est fière de célébrer son long, étroit et fructueux partenariat avec la Banque Nationale, qui procède aujourd’hui à la tenue de la 30e édition du Programme de bourses Banque Nationale. Des bourses individuelles totalisant 126 000 $ ont été remises à 38 étudiants(es)-athlètes.

Parmi les boursières et boursiers, on retrouve Benjamin Ouellet de Saint-Pascal. Le communiqué de presse, le profil des athlètes ainsi que quelques images sont en pièces jointes.



Benjamin Ouellet / para-athlétisme (T12) / 1re bourse Banque Nationale et 3e de la FAEQ

Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $

> Détenteur des records québécois aux 100 m, 200 m, 400 m, 800 m et 1500 m.

> 1er au Canada à l’épreuve du 5 kilomètres avec un temps de 17 min 56 s en 2021.

> Étudie en sciences humaines au Cégep de La Pocatière.

Benjamin apprend et intègre les nouvelles notions techniques rapidement. Il est particulièrement positif et réceptif face aux conseils de ses entraîneurs. Les prochains objectifs importants pour lui sont les Championnats du monde de 2023 au Chili et les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Après sa carrière sportive, le parathlète souhaite être animateur de radio et massothérapeute.