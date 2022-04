Chemin barré : Trois-Pistoles reste sur sa position, mais «demeure à l’écoute» 

La décision de la Ville de Trois-Pistoles de barrer physiquement le chemin du Havre pour l’hiver et une partie du printemps ne fait pas l’unanimité auprès des propriétaires de chalet du secteur. S’il maintient que la décision est justifiée, le maire Philippe Guilbert assure néanmoins que la porte à la discussion demeure ouverte.

Radio-Canada rapportait, jeudi, que des citoyens de la rue du Havre sont mécontents d’une décision du conseil municipal qui, à travers une modification du règlement de déneigement effectuée en novembre, a officialisé la fermeture de la rue saisonnière située en bordure du fleuve.

Celle-ci est entrée en vigueur dès qu’une accumulation de 10 centimètres de neige a été observée au sol et se poursuivra jusqu’au 1er mai grâce à l’installation de blocs de béton à l’extrémité est.

Il faut savoir que le chemin du Havre n’a jamais été déneigé par la Ville de Trois-Pistoles, mais il restait néanmoins accessible aux véhicules – aux risques et périls des propriétaires – lors de périodes plus douces. Parfois, des citoyens engageaient même un déneigeur afin de faciliter l’accès à leur résidence secondaire pendant la période hivernale.

Or, cela n’a pas été possible du tout cette année. La présence des blocs, puis d’un imposant monticule de neige, issu des opérations de déneigement, ont empêché toute forme de circulation automobile. Une situation qui a créé du mécontentement et de l’inquiétude auprès de plusieurs résidents qui estiment avoir été mis devant un «fait accompli» lorsqu’ils ont reçu une lettre les informant de la décision municipale.

Une résidente du secteur a même mis la Ville en demeure, estimant qu’elle contrevient à la loi en vigueur en enclavant sa maison.

RÉACTION DE LA VILLE

Interpellé à ce sujet, le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, précise que la mise à jour du règlement de déneigement a été officialisée par le nouveau conseil municipal, après le dépôt d’un avis de motion par le conseil précédent. Il explique qu’elle a été adoptée pour protéger la Ville, notamment au niveau des assurances. «C'est une situation qu'il fallait régulariser, a-t-il dit. On s'est aperçus que s'il arrivait quelque chose, c'était de notre ressort puisque [le chemin] doit être fermé. Maintenant, avec le règlement, on se protège de cette façon-là.»

Il ajoute que la fermeture du chemin sert aussi les propriétaires – dont certains sont absents de la région sur de longues périodes –, au niveau du vol et du vandalisme.

«Par le passé, il y a eu des délits dans les chalets, dans les résidences […] Comme ce n’était pas physiquement difficile d’y avoir accès, il y avait des occupations illégales et des gens allaient faire du vandalisme. On veut prévenir ce genre d'incidents là.»

Quant à la décision de la date du 1er mai, Philippe Guilbert assure qu’elle n’a pas été prise de façon arbitraire. «On considère que c'est à partir de ce moment que la majorité des résidents souhaitent revenir dans la région et que c’est une bonne période pour rouvrir la rue de façon sécuritaire. Mais si c'est un point de discorde important, on peut en discuter. Nous ne sommes pas fermés à quoi que ce soit là-dedans.»

Philippe Guilbert déplore que ce dossier ait pris des proportions qu’il estime «exagérées». Il mentionne aussi ne pas avoir eu de «communication officielle» ou de discussions avec le groupe d’opposants, ce que réfute toutefois un citoyen questionné par Info Dimanche.

M. Guilbert persiste à croire qu’il est possible de trouver une solution ou un terrain d’entente avec les résidents mécontents d’ici la fin de la présente saison ou en vue de la prochaine. Il ne ferme pas non plus la porte à des arrangements particuliers, si l’un d’entre eux souhaite effectuer des travaux ou avoir accès à sa résidence pour une urgence.

Notons qu’au lendemain de la diffusion du reportage de Radio-Canada, vendredi, le chemin du Havre était ouvert et déneigé. Une coïncidence, selon le maire, puisque la Ville de Trois-Pistoles répondu positivement à une demande pour un déménagement. Il y voit cependant un exemple de l’ouverture dont souhaite faire preuve son administration envers les citoyens du secteur.

D'autres détails suivront...