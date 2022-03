Des apprentis-bouchers de Rivière-du-Loup s’attaquent à un record mondial de rosette de boeuf

L’entièreté de la boucherie du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir de Rivière-du-Loup était occupée ce 31 mars par une interminable rosette de bœuf qui serpentait les tables sur 52,4 mètres (172 pieds). Plus d’une vingtaine d’élèves du programme de boucherie et de diplômés ont contribué à cette initiative afin de battre le record Guinness de la plus longue rosette de bœuf au monde.

Ils ont travaillé pendant plus de quatre heures sur cette création, qui a nécessité environ 800 livres d’ingrédients comprenant la viande, le fromage et les poivrons. «Ça prend toute la boucherie et à la dernière minute, ils ont ajouté une dernière table au bout parce qu’il restait un peu de viande», explique le conseiller en technologie au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir, Mathieu Ouellet. À noter que le local ne fait que 13 mètres de long.

En réalisant ce défi, ils souhaitent non seulement battre un record Guinness, mais aussi attirer l’attention sur leur programme d’études et leur métier. L’enseignant en boucherie André Cadorette, lance l’invitation depuis plusieurs années aux finissants afin qu’ils tentent de battre le record de la cohorte précédente. Impressionnés de voir leur réalisation après cette journée de travail, quelques apprentis-bouchers ont profité d’une accalmie pour filmer la rosette sur toute sa longueur avec leurs cellulaires.

En 2022, ils ne s’attaquent à rien de moins que le record mondial. «Nous sommes fiers que nos élèves aient ainsi pu démontrer leur savoir-faire dans ce projet extraordinaire. Ils ont mis en pratique leurs apprentissages tout en se forgeant des souvenirs inoubliables, et ce, à quelques mois de leur entrée officielle sur le marché du travail», indique le directeur du CFP Pavillon-de-L’Avenir, Benoit Ouellet.

Les élèves et leur enseignant sauront seulement dans quelques mois s’ils entrent officiellement dans le livre des records Guinness. Des responsables étaient d’ailleurs sur place afin d’être témoins du déroulement de cette activité.

En 2019, les élèves du programme de boucherie du CFP Pavillon-de-L’Avenir avaient réussi à confectionner une rosette d’une longueur de 44 pieds. Selon les informations transmises par le CFP de Rivière-du-Loup, les personnes intéressées pourront aller chercher un morceau de rosette de bœuf le 1er avril au comptoir de la boucherie, de 9 h à 12 h.