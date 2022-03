Les pompiers de Rivière-du-Loup solidaires de leurs confrères du Lac-Saint-Jean

Les drapeaux de la caserne louperivoise ont été placés en berne, en signe de respect envers le pompier Dominic Jean, décédé en service alors qu’il combattait un incendie dans une ferme laitière de Saint-Edmond-les-Plaines.

La Ville de Rivière-du-Loup et son Service de sécurité incendie adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de M. Jean, aux membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie GÉANT du Lac-Saint-Jean, ainsi qu’aux cinq municipalités composant la Régie et leurs citoyens.

Les drapeaux demeureront en berne jusqu’au 9 avril, jour des funérailles, afin de rendre hommage à un pompier qui a tout donné pour sauver des vies.